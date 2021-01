DSM abre matrículas para programa de trainee 2021

Estão abertas até o dia 29 de janeiro as inscrições para o programa de trainee 2021 da DSM, empresa global que atua nos segmentos de saúde e nutrição, materiais e cuidados pessoais.

Com 2.100 funcionários na América Latina, a empresa atua por meio de princípios que visam um mundo mais saudável, sustentável e seguro. Neste sentido, valoriza a diversidade e inclusão social, prezando por um ambiente de trabalho acolhedor e leve, que busca estimular o desenvolvimento profissional de jovens ingressantes no mercado de trabalho.

As vagas são para atuação nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP) e Pecém (CE), nas áreas de operação, finanças, comercial/vendas, tecnologia e sustentabilidade.

Serão aceitos bacharéis em administração, ciências contábeis, economia, engenharia de alimentos, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia industrial, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia química, marketing, veterinárias e áreas correlatas. Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter conhecimento em inglês e/ou espanhol, além de terem se formado entre 2018 e 2020.

Como funciona o trainee da DSM?

O Programa de Trainee da DSM tem duração de dois anos e contempla onbording corporativo, job rotation, integrações com áreas parceiras, acompanhamento de um ex-trainee durante o primeiro ano e de um mentor no segundo ano, além de treinamentos e sessões de acompanhamento e feedback com Recursos Humanos e gestores.

Os trainees da DSM ainda participam do desenvolvimento de um projeto relacionado à sua área de atuação, que deverá ser entregue ao final do programa.

Além de uma bolsa auxílio compatível com o mercado, os aprovados terão benefícios, como vale-transporte, vale-refeição e alimentação, seguro de vida e assistência médica e odontológica. A empresa oferece, ainda, refeitório no local, day off de aniversário e licença maternidade estendida.

As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da 99 Jobs até dia 29 de janeiro.