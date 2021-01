Duda Reis denuncia Nego do Borel na Delegacia da Mulher e pede proteção · .

Duda Reis foi à Casa da Mulher Brasileira, em São Paulo, e registrou um boletim de ocorrência de quatro páginas contra Nego do Borel na manhã desta quinta-feira (14). A influenciadora digital e atriz alegou que foi vítima de ameças e fez um pedido de medida protetiva contra o cantor na Delegacia de Defesa da Mulher.

As denúncias de Duda foram feitas com o auxílio de duas advogadas criminalistas, a ex-BBB Gizelly Bicalho e Izabella Borges. A jovem publicou Stories confirmando que havia feito as denúncias.

“Gente, eu acabei de sair da delegacia, só vim aqui pra poder falar com vocês e explicar um pouquinho. É um misto de sentimentos que eu estou sentindo. Mas, em primeira mão, eu queria agradecer muito às minhas advogadas, a Izabella e a Gizelly e por todo o acolhimento que eu recebi da delegacia da mulher e das minhas advogadas. Obrigada pelo apoio de vocês”, agradeceu ela, nesta quinta.

Nesta semana, Duda publicou diversos vídeos e afirmou que estava recebendo mensagens expondo traições do músico e citou momentos de agressividade envolvendo o ex-noivo. “E eu que achava normal quando a pessoa quebrava a casa pra não me quebrar? Tenso. E os históricos com as ex são os mesmos. Nada mudou”, lamentou.

Ela acusou o artista de tê-la ameaçado de agressão e já havia avisado que iria buscar a Justiça por medidas protetivas. A influenciadora quer Nego do Borel longe dela e da família.

“Eu preciso, eu temo pela minha vida, eu temo pela minha segurança, sim. Eu sei como a pessoa é. Eu não sou louca, eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi, eu sei o medo que dá”, concluiu. “Eu não sei o que a pessoa é capaz de fazer”, desabafou.

A atriz demonstrou alívio por ter conseguido se livrar da relação que tinha com Nego: “Eu cansei, galera, e é isso! Essa é a nova Duda, estou na minha essência e não tenho mais medo de ninguém, não. Vivi um relacionamento abusivo que me custa altas terapias e tratamentos pra me curar e hoje saí disso, graças a Deus”.

Na quarta-feira (13), Nego admitiu traições, mas negou que fosse um agressor. O cantor registrou uma queixa contra a ex por injúria, calúnia e difamação na 42ª DP, do Recreio, no Rio de Janeiro.

O Balanço Geral de São Paulo acompanhou a ida de Duda até a delegacia. Assista ao vídeo abaixo:

Veja no #BalançoGeral: Duda Reis acaba de sair da delegacia onde fez Boletim de ocorrência contra o ex, Nego do Borel. pic.twitter.com/YiU6yUhzrd

— Balanço Geral (@balancogeral) January 14, 2021

Veja os Stories de Duda falando sobre o boletim de ocorrência: