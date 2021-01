Duda Reis detalha acusações contra Nego do Borel na Globo; cantor rebate · .

Duda Reis concedeu uma entrevista ao Fantástico neste domingo (17) e detalhou, na Globo, as acusações que fez nas redes sociais e na polícia na última semana. De acordo com a influenciadora de 19 anos, ela foi estuprada enquanto estava dopada por remédios, chegou a ser ameaçada com uma faca, era xingada, agredida e afastada da família. O cantor também foi ouvido; ele negou tudo o que Duda falou.

A influenciadora digital explicou que não conseguia falar sobre os crimes por estar em uma relação abusiva. Duda relatou um dos episódios em que segundo ela houve estupro.

“Tem até um vídeo que saiu na internet em que estou bem dopada. O que acontecia era que ele chegava e ele vinha ter relação sexual comigo e eu aceitava. Eu não tinha consciência. Às vezes, a gente acha que estupro é a pessoa te pegar e sair arrastando. Mas não. Quando tive essa consciência, eu fiquei muito mal. Passei e me submeti a muitas coisas quieta, o que é pior”, desabafou.

Sobre as denúncias de agressão, ela afirmou ter testemunhas. “Depois do Carnaval, quando fui para a Sapucaí sozinha, ele não reagiu bem. Teve muitos ciúmes e queria que eu fosse embora logo. Pedia que as pessoas ficassem me espionando. Quando cheguei lá [em casa], ele estava na cozinha segurando uma faca e muito fora de si. As agressões eram constantes”, relembrou.

“A primeira agressão que eu lembro e tenho várias testemunhas foi no aniversário dele. Ele veio em cima de mim e me jogou em cima de várias cadeiras. Ele vinha em cima de mim, quebrava as coisas em casa e falava: ‘eu estou quebrando para não quebrar você’. Teve um episódio em que ele conseguiu quebrar uma porta no meio dando uma cabeçada para não me quebrar. Ele dizia isso”, detalhou.

“Nesse dia, eu também tenho testemunhas. Ele me chutava, eu fiquei roxa na canela. Eu tinha medo. Sofri ameaça até de morte. Ele falava que iria mandar matar a minha família se eu não colaborasse e que eu estava mexendo com cachorro grande”

As agressões também eram verbais segundo a modelo. “Era ‘vai tomar naquele lugar’, ‘vai se…’, ‘vagabunda’. Coisas assim. Era confuso, porque ao mesmo tempo que ele gostava de mim, da minha pessoa magra, ele criticava. Eu me sentia muito mal. Era uma violência muito silenciosa. Mexia muito com a minha autoestima”, analisou.

Nego do Borel não admitiu nenhuma das acusações. “Eu não fiz isso. Estupro é uma coisa séria, o que ela está falando é uma mentira. Não houve sexo sem consentimento”, alegou o cantor. “Não a ameacei com uma faca. Não diminuía ela como mulher, sempre fui amigo da Duda. Falava que ela era linda e bonita”, justificou ele.

Swellen Sauer, ex-namorada de Nego do Borel, também afirmou que presenciou atitudes agressivas do funkeiro. O artista não confirmou. Disse apenas: “Eu traí, assumo o meu erro. Peço perdão e desculpa para Duda”.

Entenda o caso

Nego do Borel e Duda Reis ficaram juntos durante cerca de três anos e, com o fim do relacionamento em dezembro último, ela descobriu traições do cantor, que assumiu publicamente ter tido um caso com a youtuber Lisa Barcelos.

A atriz, então, abriu o jogo sobre momentos conturbados que viveu enquanto namorava o músico. Em uma crise de choro nas redes sociais, ela disse que vivia um relacionamento abusivo e expôs mais uma traição do funkeiro. A modelo ainda citou momentos de agressividade envolvendo o ex-noivo e demonstrou alívio por ter conseguido se livrar da relação.

Na quinta-feira (14), a influenciadora registrou um boletim de ocorrência contra o músico. No depoimento à polícia na Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, ela disse que encontrou um fuzil e a quantia de R$ 2 milhões em dinheiro na casa do artista. Ela também afirmou às autoridades que chegou a ser dopada com remédios e estuprada pelo ex-noivo. Ela o acusa de estupro, ameaça, agressão, transmissão de HPV e violência doméstica.

Após as novas denúncias de Duda, a Justiça concedeu medidas protetivas para a atriz e sua família. Na sexta-feira (15) a juíza Danielle Galhano Pereira da Silva determinou, em regime de urgência, que o funkeiro não se aproxime da ex-noiva e dos familiares dela e que não mantenha qualquer tipo de contato com eles.

Em entrevista para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Nego rebateu as acusações e afirmou que nunca teve armas na residência. Ele mostrou o fuzil citado por Duda e disse que o objeto, na verdade, é utilizado para jogar paintball. Conforme a decisão judicial, a peça foi apreendida pela polícia.

O artista registrou uma queixa por injúria, calúnia e difamação na 42ª Delegacia Policial do Rio de Janeiro, e acionou a Justiça contra a ex. Ele pede uma indenização de R$ 45 mil por danos morais –ele é acusado de estupro e agressão.