Duda Reis diz à polícia que foi dopada e estuprada por Nego do Borel · .

Duda Reis registrou um boletim de ocorrência contra Nego do Borel nesta quinta-feira (14). De acordo com o programa Balanço Geral SP, que acompanhou a saída da atriz da Delegacia da Mulher e teve acesso ao depoimento, ela disse às autoridades que chegou a ser dopada com remédios e estuprada pelo ex-noivo.

O caso teria acontecido durante uma viagem do ex-casal para Portugal –Nego do Borel fez uma turnê pelo país em 2019. Segundo Duda, ela estava usando alprazolam, medicamento indicado para combater crises de ansiedade e transtorno do pânico.

O remédio era usado com recomendação médica, e ela tinha a indicação de ingerir 2 miligramas por dia. No entanto, durante a viagem, Nego do Borel teria a incentivado a aumentar as doses. Ela chegou a ingerir 8 miligramas do medicamento, o que a deixava dopada.

Ainda de acordo com Duda Reis, enquanto ela estava nessas condições, o cantor teria mantido relações sexuais não consentidas e continuava com o ato mesmo enquanto a influenciadora pedia para ele parar. A acusação configura crime de estupro.

Confira o trecho que foi lido por Reinaldo Gottino durante o Balanço Geral:

Urgente: Duda Reis pede medida protetiva contra o ex, Nego do Borel. Veja detalhes no #BalançoGeralpic.twitter.com/5o8GgrNdiC

— Balanço Geral (@balancogeral) January 14, 2021

Durante o programa vespertino da Record, o âncora leu trechos do boletim de ocorrência. Em outro momento, Duda cita que foi agredida por Nego do Borel nessa mesma viagem para Portugal.

“Durante a mesma viagem, o autor [Nego do Borel] forçou a vítima a acompanhá-lo em um show e que, perante a recusa da vítima, o autor a empurrou contra um cabideiro no local onde eles estavam. Ela caiu sobre o solo, resultando em lesão em suas costas e pernas”, destaca o documento.

“Mesmo machucada, a vítima ainda foi obrigada a acompanhá-lo ao show, ela estava dopada pelo medicamento alprazolam, mas durante o percurso pedia para sair do veículo e retornar ao hotel. Ao parar o veículo, o autor a forçou a sair, mas ela se recusou. A equipe que estava com o autor impediu que ele a abandonasse em um local deserto. O autor dizia que as crises psicológicas e emocionais eram bobagem”, diz o boletim.

Assista ao vídeo:

Duda Reis explicou à policia que vivia um relacionamento abusivo e que Nego do Borel ameaçava publicar vídeos e fotos dela nua, caso algo viesse à tona. Além disso, ela relatou ameaças de morte feitas pelo cantor contra ela.

Veja o momento em que a atriz de 19 anos deixou a Casa da Mulher Brasileira, em São Paulo, onde fez um pedido de medida protetiva contra o cantor na Delegacia de Defesa da Mulher nesta quinta (14):

Outro lado

Na quarta-feira (13), Nego admitiu traições, mas negou que fosse um agressor. O cantor registrou uma queixa contra a ex por injúria, calúnia e difamação na 42ª Delegacia Policial, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

“Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe a público antes para não expor terceiros. Mas, além disso, tem saído muitas mentiras a meu respeito. Coisas que têm me deixado triste, mas não vou ficar aqui discutindo e sim provar a minha inocência”, escreveu o artista de 28 anos, nos Stories do Instagram.

Nego finalizou o texto com um tom ameaçador, dizendo que não concorda com as acusações feitas pela ex-noiva, afirmando que também sabe informações íntimas da atriz.

“Quanto ao posicionamento da minha ex, é de fato algo que me surpreende. Tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas, que ao contrário do que vem sendo feito, não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Por questão de princípios é algo que não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher, a não ser que seja extremamente necessário”, completou.