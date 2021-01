Duda Reis diz que Nego do Borel se aproximou de Anitta por ‘interesse’ · .

Duda Reis saiu em defesa de Anitta nesta quinta-feira (21) e afirmou que Nego do Borel mantinha a amizade com a funkeira por “interesse”. Segundo a atriz, seu ex agiu para ela não se aproximar da cantora, o que fez com que não gostasse da artista no início.

“Realmente, no início do relacionamento eu não tinha uma imagem boa dela, porque ele vivia falando mal dela, a difamando como pessoa e artista, dizia pra eu não me aproximar, dizia que ele andava com ela somente pelo que ela poderia proporcionar. Nunca houve sentimento e muito menos gratidão da parte dele, somente interesse”, escreveu Duda em um comentário no Instagram.

A influenciadora contou que começou a mudar seu olhar em relação a Anitta quando a cantora a chamou para conversar porque havia percebido que “poderia existir algo errado” no relacionamento da jovem com Nego do Borel. As duas, então, passaram a ser amigas.

“Até que um dia, sem ele saber, Larissa já percebendo que poderia existir algo errado, me chamou num canto e me deu a oportunidade de realmente conhecê-la, e disse que se tudo que meu pai estivesse falando fosse verdade, ela estaria do meu lado e me apoiaria”, contou.

A atriz reiterou que a dona do hit Me Gusta foi fundamental para ela abrir seus olhos em relação ao cantor. “Contei pra ela algumas coisas, e fui retomando minhas forças por pessoas como ela. Depois desse dia, nos conhecemos como mulheres e nossa relação deu uma virada surreal, o que não era nada interessante para ele. Hoje, eu conheço a Larissa e ela foi crucial pra eu abrir meus olhos e crucial pra me dar forças para ajudar outras mulheres. Todos precisam de amigas assim, fato”, concluiu.

Duda afirmou, em desabafo, que viveu um relacionamento abusivo com o músico e pediu na Justiça medida protetiva contra ele. Dias depois dos relatos, Anitta já havia dito, sem citar nomes, que não “passava a mão na cabeça” de amigo. Na última terça (19), os cantores deixaram de seguir um ao outro no Instagram.

A atriz acusa o ex-noivo de estupro, ameaça, agressão, transmissão de HPV e violência doméstica. Duda e Nego ficaram juntos durante cerca de três anos. Após o término, inicialmente divulgado como amigável, a traição do funkeiro com Lisa Barcelos veio à tona.

Os advogados do carioca solicitaram à Justiça que as publicações de Duda sobre o ex-casal fossem excluídas, em regime de urgência. No entanto, o juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza rejeitou o pedido e aplicou um sermão no artista.