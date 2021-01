Duda Reis revela que encontrou fuzil e fortuna em dinheiro com Nego do Borel · .

Duda Reis revelou, em depoimento à polícia na Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, na última quinta-feira (14), que encontrou um fuzil e uma quantia de R$ 2 milhões em dinheiro na casa de Nego do Borel. No relato, ela deu mais detalhes sobre os episódios de abuso, agressões e ameaças que alegou ter vivido durante o relacionamento com o cantor.

“Que ao término da relação, em dezembro de 2020, a vítima descobriu constantes traições por parte do autor e passou a temer pela sua vida e de seus familiares, após diversos abusos. Que descobriu na residência do autor uma arma fuzil e um cofre com R$2 milhões em espécie”, consta no boletim de ocorrência, segundo o jornal Extra.

A digital influencer ainda acusou o ex-noivo, com quem se relacionou durante quase três anos, de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal. Ela ainda alegou que contraiu HPV (infecção transmitida através do ato sexual), em decorrência das relações que ele teve com outras mulheres enquanto estavam juntos.

Ainda de acordo com a publicação, a Justiça está analisando os pedidos da modelo de medidas protetivas em relação ao funkeiro. Também foi instaurado um inquérito para apurar as acusações feitas pela jovem.

“A equipe da unidade instaurou inquérito policial para investigar e esclarecer todos os fatos. Foram solicitadas ao Poder Judiciário as medidas protetivas para a vítima, que estão em análise judicial”, diz um trecho do comunicado da Polícia Civil de São Paulo.

No depoimento, Duda também falou em detalhes sobre episódios em que teria sido agredida, além de ter mantido relações sexuais não consentidas com o então noivo enquanto estava “dopada”, sob efeito de remédios. Diz ainda que foi obrigada a negar as agressões e a se distanciar da família, contra quem o cantor teria ameaçado de morte.

Nego do Borel admitiu que traiu a ex-noiva, mas negou as outras acusações de estupro e agressões. Ele disse ainda que não entendeu o motivo de Duda estar “fazendo isso”, além de exibir prints de conversas entre os dois.