Dudu brinca sobre possível duelo com Bayern no Mundial e fala em ‘maior zebra da história’

O meia-atacante Dudu, que está cedido por empréstimo do Palmeiras ao Al-Duhail, do Catar, concedeu entrevista exclusiva à ESPN Brasil. Esta foi a primeira entrevista do atleta desde que deixou o clube paulista, ainda em julho de 2020.

Dentre inúmeros assuntos, Dudu brincou sobre a remota chance de ainda encontrar o Palmeiras em uma suposta final de Mundial de Clubes.

“Então, nós estamos. A gente vai ter uma partida difícil. Precisa ganhar de um time do Egito e depois só do Bayern de Munique (risos). Nós temos um objetivo, que primeiro é vencer o time do Egito. Espero que a gente chegue na semifinal. E vai que acontece a maior zebra da história de um Mundial, né? Futebol é complicado. Uma partida só, se eles estiverem num dia ruim, podemos conseguir a maior zebra da história do Mundial”, brincou o meia-atacante.

O Mundial de Clubes terá início no dia 1° de fevereiro. Até o momento, o único representante indefinido é o da América do Sul, que sairá do duelo entre Palmeiras e Santos, finalistas da Libertadores. Por outro lado, por conta da pandemia da COVID-19, o Auckland City, representante da Oceania, não participará e foi excluído da competição.

O Al-Duhail será o representante do país-sede, uma vez que o Mundial acontecerá no Catar. A equipe de Dudu enfrentará o Al Ahly (campeão da Liga dos Campeões da África) na fase quartas de final. Caso se classifique, a tendência é que o Al-Duhail tenha pela frente ninguém mais ninguém menos do que o Bayern de Munique.

Por outro lado, Palmeiras ou Santos enfrentarão o Tigres, do México (campeão da CONCACAF) na fase semifinal. A final acontecerá no dia 11 de fevereiro, no Catar.

