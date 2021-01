Dudu, ex-Palmeiras, sofre pênalti, dá assistência e faz hat-trick

O meia atacante Dudu fez uma das suas melhores partidas da carreira na última sexta-feira. O ex-jogador do Palmeiras foi destaque na goleada de 8 a 1 sobre Al Wakra em jogo válido pela 13º rodada do Campeonato Catari, o brasileiro marcou três gols, deu uma assistência e ainda sofreu um pênalti.

Em ótima fase, o jogador em vinte partidas pelo Al Duhai tem média de uma participação em gol por jogo (11 gols e 9 assistências) sendo que nos últimos sete jogos foram sete bolas na rede e oito passes decisivos.

Feliz com própria atuação, Dudu conta sobre momento atual da carreira.

“Semana especial demais pra mim. Ontem, foi o meu aniversário e fiquei muito feliz porque pude passar o dia com os meus filhos, que estão aqui comigo há algumas semanas. Além disso, recebi muitas mensagens de carinho do pessoal do Brasil, o que me deixou bastante contente. Hoje, pude ajudar o time novamente e acredito que tenha sido a minha melhor atuação desde que cheguei aqui. Estou confiante porque nós nos recuperamos bem no campeonato e estamos brigando pelo título. Não será fácil, mas já provamos que temos condições de conquistar esse objetivo.”

“Como sempre falei, desde os meus primeiros dias aqui, todo o pessoal do clube e as pessoas da cidade me deram muito apoio e demonstraram bastante confiança no meu futebol. Fico feliz de estar correspondendo e espero retribuir muito mais todo esse carinho”, finaliza.

O Al Duhail segue na segunda colocação e a oito ponto atrás do líder Al-Sadd, próximo adversário da equipe de Dudu. Confronto ocorre na terça-feira, dia 12.