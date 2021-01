Dudu revela quando pensa em voltar ao Palmeiras e como reagiu ao saber de semifinal da Libertadores contra o River

Dudu concedeu à ESPN Brasil, nesta quinta-feira, sua primeira entrevista exclusiva desde que deixou o Palmeiras rumo ao Al-Duhail do Catar, ainda em julho de 2020. Ainda que a distância ele estará de olho na final da Conmebol Libertadores.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Ídolo do Verdão, Dudu caiu na risada ao contar qual foi a sua reação ao ver que o time de coração quase foi eliminado pelo River Plate após vencer na ida, na Argentina, por 3 a 0, pela semifinal da Conmebol Libertadores.

“Eu não vi a partida contra o River por que era às 4h da manhã aqui. Eu vi os lances depois e me deu um aperto no coração. Vi que ficou 2 a 0, anularam gols, pênaltis, fiquei na base do Deus me livre, senão teria me dado um treco no coração (risos)”.

“Depois que teve a partida de ida, de fato eu falei: ‘Acabou’. Depois que eu acordei, que eu vi 2 a 0, pênalti, VAR, gol anulado, falei Minha Nossa Senhora, ainda bem que eu não vi”, contou o meia-atacante do Al-Duhail.

Apesar do torcedor palmeirense pedir quase que diariamente o retorno do ídolo ao clube paulista, a tendência é que Dudu permaneça no Catar por mais alguns anos. Durante a entrevista, o craque deixou claro que tem vontade de permanecer no país árabe, mas retornar ao Palmeiras no futuro.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Agora estamos no empréstimo, mas espero ser comprado e voltar para o Palmeiras daqui três anos e voltar para o Palmeiras lá pelos 31, vou estar novo ainda. Todos sabem o carinho que eu tenho pelo clube. Como eu sempre falo, não foi um adeus, foi um até logo e espero voltar para continuar minha história no Palmeiras”.

Após o período de empréstimo com o Al-Duhail terminar, o que deve acontecer em julho deste ano, o clube árabe poderá adquirir Dudu em definitivo, em um contrato que deve ser de três temporadas. O Palmeiras espera arrecadar em toda negociação, entre empréstimo e venda, algo em torno de R$ 86 milhões.

Veja outros temas da entrevista exclusiva de Dudu à ESPN Brasil: