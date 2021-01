Dudu Ronalsa garante recapeamento do trevo do Pontal do Peba e mais 300 mil para Piaçabuçu

Oprefeito Djalma Beltrão (REPUBLICANOS) se reuniu no início da noite dessa terça-feira (26) com o Governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), juntamente com o Deputado Dudu Ronalsa (PSDB), e dos Secretários Municipais, de Saúde, Geraldinho Beltrão e de Finanças, Guido Brêda, para tratar de investimentos Piaçabuçu.

Durante a reunião foi solicitado e atendido pelo governador Renan Filho, o recapeamento do trevo do Pontal do Peba a entrada do distrito, que segundo o governador, será entregue antes do Carnaval. Também a pavimentação de algumas ruas do distrito foi aceita, através do programa Pro Estrada.

foto arquivo – asfáltico do pontal do Peba – Gestão 2017-2020- ASCOM

O governador Renan Filho confirmou os investimentos de cerca de 300mil que serão alocados na saúde do município pelo estado. O investimentos serão para as reformas e construções das Unidades Básica de Saúde, novos equipamentos e ampliação dos serviços da Casa Maternal Mãe Luiza, garantindo um melhor atendimento ao cidadão e mais qualidade na saúde pública em Piaçabuçu.

Na ocasião, o Deputado Dudu Ronalsa, reforçou, junto ao governador, o compromisso que tem assumido com o município de Piaçabuçu através de investimentos. Garantiu que estará de prontidão para que as solicitações sejam atendidas.

“Tenho assumido um compromisso junto ao prefeito Djalma Beltrão, para oferecer um serviço de qualidade para a população de Piaçabuçu. Asseguro que estarei sempre de prontidão para que todas as solicitações sejam realizadas, e digo que a população de Piaçabuçu pode contar comigo”, garantiu.

Um outro assunto abordado foi a construção do Cisp, Centro Integrado de Segurança Pública, no município. Esses levam aos municípios uma nova expectativa sobre a segurança da população e a qualidade de trabalho para policiais civis e militares. É uma evolução no sistema de segurança pública para que as cidades tenham uma segurança pública mais forte.

O prefeito Djalma Beltrão, ressaltou que assim que os vereadores do município retornarem às atividades estará levando o projeto para a Câmara Legislativa para a doação do terreno para a construção do centro, levando aos munícipes uma segurança maior.

