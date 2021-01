Duílio define diretoria do clube com ex-presidente Roberto de Andrade à frente do futebol

Duílio Monteiro Alves foi devidamente empossado da presidência do Corinthians na tarde desta segunda-feira.

Em cerimônia fechada e reduzida no Parque São Jorge devido a pandemia do coronavírus, o empresário de 45 anos assumiu o compromisso de comandar o Timão a partir de agora até o fim de 2023.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Duílio terá Elie Werdo e Luiz Wagner Alcântara como seus vice-presidentes.

Ele também anunciou a composição da nova diretoria, que terá Roberto de Andrade, ex-presidente entre 2015 e 2018, de volta ao cargo que exerceu entre 2010 e 2014 como diretor de futebol.

O ex-lateral Alessandro retorna como gerente. “Trabalhei junto de Roberto e do Alessandro por muitos anos. Alessandro ganhou todos os títulos como jogador e gerente. É uma pessoa incrível, um vencedor. Com Roberto também, por tudo o que fez no Corinthians, comigo na diretoria, depois como presidente e agora como faremos reformulações, achei importante ter um ex-presidente, um vencedor ao meu lado”, disse Duílio.

Wesley Melo será o diretor de finanças. Herói Vicente irá comandar o departamento jurídico, e José Colagrossi ficará responsável pela comunicação.

Para ter o direito de suceder Andrés Sanchez, Duílio venceu a eleição de 28 de novembro de 2020 com 1.081 votos. Ele superou Augusto Melo (939) e Mário Gobbi Filho (788).

O mandato de Duílio representa a continuidade do grupo “Renovação e Transparência” no poder do clube. Desde o fim de 2007, a oposição corintiana não vence um pleito no Corinthians.

Apesar da dinastia, a promessa de Duílio Monteiro Alves é unir o clube, pacificar as relações e ter uma gestão digital e profissional.

Histórico de Duílio

Duílio é neto de Orlando Monteiro Alves, ex-vice presidente e diretor de futebol do Corinthians em época que ficou marcada pelo título paulista de 1977, e filho de Adílson Monteiro Alves, ex-vice de futebol e diretor de futebol durante o período lembrado pelo movimento “Democracia Corinthiana”.

Duílio foi escolhido por Andrés Sanchez, em 2010, para ingressar no departamento de futebol e trabalhar ao lado de Roberto de Andrade, em substituição a Mário Gobbi, depois de liderar o departamento cultural durante o centenário corintiano.

Ele também foi diretor-adjunto de futebol no mandato de Mário Gobbi, entre 2012 e 2015. Voltou em 2018, assim que Andrés Sanchez foi eleito para sua segunda passagem pela presidência, como diretor de futebol.