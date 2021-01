Duilio revela valores e confirma R$ 30 milhões ‘extras’ ao Corinthians em menos de um mês de gestão

Além dos R$ 300 milhões pelo naming rights da Arena, a Neo Química vai pagar R$ 17 milhões fixos ao Corinthians, além de bônus variáveis com ativações que vão elevar o ganho do clube com a parceria firmada até dezembro de 2025.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), o presidente Duilio Monteiro Alves esteve ao lado de José Colagrossi Neto, superintendente de marketing, comunicação e inovação, e fez uma série de anúncios. Entre eles, o mandatário avisou que o Corinthians já atingiu R$ 30 milhões de dinheiro novo, ou seja, além do que o clube já tinha em sua previsão, depois de 21 dias de gestão.

“Atingimos uma meta colocada em campanha. Em 21 dias, trazer R$ 25 milhões de dinheiro fixo, mais variáveis. Conseguimos atingir R$ 30 milhões de dinheiro novo em 21 dias de mandato, sem esquecer momento que o país vive, com a segunda onda da COVID-19 mais forte que a primeira, e mesmo assim conseguimos”.

“Quero agradecer a todos que estão conosco, começando com o BMG, que topou uma evolução na parceria, e vem mais novidade aí. Estamos aperfeiçoando, conseguimos, com novas propriedades, novas ativações, e vamos trazer mais dinheiro com BMG com as variáveis”.

“Agradecer a Neo Química, agora um novo contrato, até dezembro de 2025, R$ 17 milhões fixos, com variáveis, dinheiro novo para camisa. Temos variáveis muito boas e virá com cesta de produtos e serviços em breve”.

Duílio também oficializou a renovação do contrato com a Midea, empresa chinesa de eletrodomésticos que estampa sua marca acima dos números, na parte de trás da camisa dos jogadores. O novo vínculo vai até o fim de 2021 e, segundo apurou a Gazeta Esportiva, deve render R$ 8 milhões ao clube.

“Trouxemos também a Brahma por um ano, e uma parte da receita irá diretamente ao clube social. Uma promessa aos sócios, para trazer receitas aos esportes amadores e olímpicos. Fechamos também um patrocínio exclusivo ao time feminino, a TellVoip”.

Durante seu discurso, Duilio exaltou o fato de todos estes contratos citados terem sido fechados diretamente com profissionais do clube, portanto, sem pagamento de comissão.

A renovação com o Guaraná Potty também foi anunciada, agora com “20% de aumento”. Neste caso, uma agência receberá remuneração.

“Não vamos parar por ai, estamos trabalhando muito forte, foco agora é fechar o patrocinador master paras nossas meninas”.

Empolgado, Duílio chegou a cravar que a camisa do Corinthians ultrapassaria o valor de R$ 100 milhões nesta temporada. Mas, em seguida, Colagrossi corrigiu o presidente e explicou que a marca deve ser batida com auxílio de parcerias que não envolvem exposição na vestimenta, como é o caso da Brahma.