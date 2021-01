Dungeons & Dragons: série será escrita pelo criador de John Wick

Imagem: Wizards of the Coast/Reprodução

Foi anunciado recentemente que o criador da franquia John Wick, Derek Kolstad, será o roteirista da nova série Dungeons & Dragons, produzida pela Hasbro. A produção é baseada no RPG de mesa de fantasia, publicado em 1974, considerado por muitos como o precursor desse estilo de jogo.

Por mais que seja um jogo antigo, nos últimos anos, suas vendas aumentaram consideravelmente. Isso pode explicar o interesse de reativar a memória nostálgica daqueles que conheceram o RPG nos seus primórdios. Essa não é a única adaptação que está em desenvolvimento atualmente.

Um filme de ação homônimo foi anunciado com lançamento previsto para 2022. Supostamente, o elenco conta com Chris Pine em um papel central. No entanto, não há muitas informações acerca da produção, além do que a eOne, empresa detentora dos direitos, já divulgou.

De acordo com o que foi apurado até o momento, por se tratar de apenas um plano inicial de produção, não há grandes detalhes revelados acerca do que vem por aí. No entanto, ao que tudo indica, a série ainda não foi vendida a nenhuma plataforma de transmissão, como canais de televisão ou streaming.

Dungeons & Dragons, abreviado pelos fãs como D&D, é um jogo bastante estruturado, mas com continuidade aberta. Dessa forma, os jogadores que se aventurarem por seu universo podem montar os cenários e as suas vestimentas conforme a necessidade. A narrativa traz à tona muita magia, combate e interações sociais entre todos os envolvidos.

Por mais que o jogo seja bastante famoso, outras adaptações audiovisuais não fizeram tanto sucesso quanto o esperado. No Brasil, uma delas, realizada em animação, ficou bastante popular nos anos 1980 e ficou conhecida como Caverna do Dragão.

