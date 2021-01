Durante posse, Djalma Beltrão fala da decepção que as traições trazem na política

O prefeito reeleito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão, falou durante sua posse e da vice, Keity Darlian, sobre as traições da política, referindo-se a campanha e a própria Câmara de Vereadores.

A mensagem foi entendida pelo povo que acompanhou de forma restrita e presencial ou de maneira remota pela rede mundial de computadores, como um recado direto ao vereador Gelson da Paciência.

O fato é que o vereador que obteve a maior votação de Piaçabuçu no último pleito, caminhou ao lado do prefeito reeleito e alimentava a crença de ser o escolhido de Djalma para a presidência da Câmara Municipal no biênio 2021/2022.

Com a bênção do gestor para a chapa eleita encabeçada pelo vereador Edson Gordo, a traição seria Gelson ter aceitado ser o cabeça de chapa da oposição, desprezando totalmente a opinião do prefeito. Servidores públicos que ocupavam cargos por indicação de Gelson, já dizem que o travesseiro continua confortável, mas a noite de sono já não tem sido a mesma.