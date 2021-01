Faltando apenas dois dias para a grande final da Conmebol Libertadores de 2020 entre Palmeiras e Santos, no Maracanã, será difícil encontrar um santista mais otimista do que o próprio presidente Andrés Rueda.

Em entrevista ao UOL, Andrés Rueda, atual mandatário do time praiano, vê o Peixe com totais condições de vencer a Libertadores e, de quebra, derrotar os rivais em busca do tricampeonato mundial.

“Em momento nenhum menosprezei nosso adversário. Confio sim, 100% no nosso time. Temos totais condições de ganhar. E até o Mundial! Por que não?”, disse o presidente, que vê o elenco com ‘sangue no olho’ e sem medo para a decisão após ter enfrentado inúmeros problemas extracampo ao longo de toda a temporada.

“Tenho total confiança no nosso time e que vai se sagrar campeão. Isso sem menosprezar os outros, entendendo que no futebol tudo pode acontecer. Eles conseguem um negócio que é fantástico na vida. Conseguem superar problemas internos, etc, com garra”.

“Eles entram mordidos, com vontade de vencer e honrar o manto. Tem uma situação que para mim é muito emblemática. Você tem o Lucas Veríssimo, já vendido, jogando uma semifinal com a cabeça rachada, com sangue, e dando o melhor dele. Isso é emblemático”, disse o presidente.

Caso de fato conquiste a Conmebol Libertadores, o Santos terá pela frente no primeiro mata-mata o Tigres, do México, como adversário. O Mundial de Clubes acontecerá no Catar, entre os dias 1° e 11 de fevereiro.