E-commerce de vinhos divulga 31 vagas empregos em várias áreas

O e-commerce de vinhos está com novas oportunidades de empregos em diferentes áreas. A Evino anunciou, nesta sexta-feira (29), 31 vagas disponíveis para posições de estágio dentro da maior rede de vendas de vinho online da América Latina. Confira, a seguir, mais informações sobre as chances e como se inscrever!

E-commerce de vinhos com vagas de emprego

A Evino, especializada no setor de e-commerce de vendas de vinho, está com novas vagas de emprego disponíveis em diferentes posições.

Ao todo, são 31 oportunidades destinadas para contratação de novos talentos da empresa. Os contratados vão preencher os cargos de nível júnior a sênior, além de estágio para graduandos do curso de Comércio exterior, Engenheiro de dados, Especialista em contabilidade e Chief Operating Officer.

Confira, a seguir, algumas das vagas disponíveis na e-commerce de vinhos:

Analista de Compras Pleno;

Analista de RH;

Analista Financeiro Pleno;

Assistente de Treinamento;

Estágio para Comércio Exterior;

Chief Operating Officer.

As novas oportunidades são para atuar no escritório da Evino, localizado em São Paulo. Mas também há chances para moradores de outros estados, pois existem vagas remotas.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se inscrever no site oficial.

Além disso, para conferir mais informações sobre as chances disponíveis, os interessados podem acessar o site oficial da e-commerce de vinhos Evino.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos!