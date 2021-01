É de Casa sofre com falhas técnicas, e Patrícia Poeta ri de nervoso · .

O É de Casa deste sábado (9) sofreu com falhas técnicas durante a entrevista virtual com Ney Latorraca, e Patrícia Poeta acabou rindo de nervoso. A apresentadora torceu para que a conexão de internet ajudasse no bate-papo com o veterano, que entrou ao vivo de sua própria residência, mas houve interferência.

Enquanto falava de seu papel na novela Vamp (1991), o áudio do ator começou a sumir pela primeira vez. “Eu acho que o áudio tá um pouquinho… Caiu só pra mim? Ou será que pra você aí de casa, telespectador, será que você tá ouvindo o Ney ou não? Diretor tá dizendo que você também não está ouvindo”, avisou a apresentadora.

“Poxa, bem na hora que o papo tava bom. Será que a gente consegue se reconectar com ele, ou será que não? Bom, então daqui a pouco a gente tenta de novo. Talitha [Morete], tá com você. Assume daí, parceira”, disse Patrícia, jogando a bola para a colega de apresentação.

Após a exibição de uma reportagem, o programa restabeleceu a comunicação com Latorraca, mas não deu tudo certo. “Nesse novo normal, tudo pode acontecer. Eu acho que a gente conseguiu se reconectar com o nosso querido Ney Latorraca. Agora, sim, com áudio e vídeo? Vídeo a gente já tem. Ney, fala aí alguma coisa pra gente ver se tem áudio”, brincou Poeta.

O veterano se mostrou meio irritado no telão da atração, mas, ao tentar falar, o som saiu bem baixo. “Vocês sabem o que é isso, né? Vocês foram falar de Vamp, de vampiro, teve aquele negócio [amuleto da sorte] meu quebrado aqui, vou te falar”, brincou André Marques, insinuando uma maldição para explicar o azar durante o programa.

Aos risos, a substituta de Fátima Bernardes no Encontro tentou contornar a situação. “A gente segue tentando, porque sabe como é que é. Nesses novos tempos, a gente não desiste. É resiliência, é paciência, é força de vontade. Enfim, é tudo. É positividade. Vamos esperar, que daqui a pouco Ney volta com áudio e vídeo”, filosofou a morena.

O É de Casa, então, exibiu o quadro G1 em Um Minuto para dar um giro de notícias, e Patrícia tentou falar pela terceira vez com o artista. “Agora, sim, como eu falei, a gente tem paciência, tem força de vontade, e a gente vai voltar a fazer contato com Ney Latorraca”, começou a apresentadora.

Patrícia Poeta tentou falar com Ney Latorraca

Sem bateria

“A culpa é minha porque eu não carreguei o telefone sem fio e eu também fiquei horas a fio aqui esperando pra entrar, então descarregou toda a bateria do celular”, justificou o astro.

“A gente achou que você tinha apertado no mudo, por isso, não tava saindo o áudio, mas tudo bem, faz parte do novo normal. Você tava falando do personagem Vlad, né? Que era muito queridíssimo, ainda é muito queridíssimo…”, tentou falar Patrícia.

Para desespero dela, a imagem do convidado sumiu da tela, o áudio saiu, e depois começou a ser emitido um som com um chiado muito forte, como se uma interferência telefônica tivesse entrado na conversa.

“Tá saindo, mas tá voltando. Gente. Essa minha primeira volta ao É de Casa de 2021 será inesquecível. Vamos ver se a gente consegue… A gente vai pro break porque a gente ainda tem mais alguns minutinhos pra falar com Ney Latorraca”, avisou a comunicadora novamente.

Após o intervalo, a ex-âncora do Jornal Nacional explicou que não deu para continuar a conversa e desistiu. Para piorar, a atração da Globo ainda perdeu o áudio de uma repórter que entrou ao vivo no É de Casa.