‘É hoje que começa’ · .

J.B. Oliveira, o Boninho, já acordou animado nesta terça-feira (19). O diretor publicou uma mensagem nas redes sociais para comemorar a proximidade do BBB21, que terá seus participantes anunciados a partir dos intervalos do Vale a Pena Ver de Novo desta tarde. “É hoje que o jogo começa”, escreveu ele.

Boninho já havia avisado que todo o elenco da nova temporada do Big Brother Brasil será divulgado hoje, deixando os fãs do reality em alvoroço nas redes sociais. Além disso, diversos influenciadores digitais, como Larissa Manoela, receberam um baú com objetos relacionados ao programa.

Outros influenciadores preferiram deixar para abrir o presente apenas quando os participantes começarem a ser divulgados pela Globo. Fiuk, Jão, Camilla de Lucas e Carla Diaz são as maiores apostas do público para o grupo Camarote. Os nomes começarão a ser revelados a partir da exibição de Laços de Família, às 16h40. Serão dois participantes por intervalo. Veja:

É HOJE. Como tá a preparação por aí para o Big Day?

Por aqui: 🗣 #BBB21#RedeBBBpic.twitter.com/ldsF8igmer

— Globo em 🏠 (@RedeGlobo) January 19, 2021

O BBB21 tem a estreia prevista para a próxima segunda-feira (25), mas o diretor deixou no ar que algo pode acontecer antes desta data, ao afirmar que o jogo começaria ainda nesta semana.

