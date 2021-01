‘É muito grande e vou treiná-los, se Deus quiser’

Finalista da Conmebol Libertadores, o Santos atropelou o Boca Juniors na semifinal. E a boa fase do Peixe se deve muito ao técnico Cuca. Desde que chegou, o treinador conseguiu contornar os problemas políticos internos e fazer o elenco recheado de jovens jogadores se tornar bastante competitivo.

Em entrevista ao Infobae, Cuca abriu o jogo sobre a semifinal do torneio continental e fez uma confissão: tem vontade de, um dia, ser treinador do Boca Juniors.

“Tínhamos controle emocional do jogo, independentemente de o Boca ter uma atitude ou não. Se continuássemos 0 a 0, era muito perigoso para o Santos. Se os Xeneizes marcassem um gol quando estivéssemos em 1 a 0, seria outro jogo. Não se pode dizer que eles não jogaram nada ou não tiveram vontade, foi um adversário muito difícil para nós. O Boca é gigante, nunca vai deixar de sê-lo porque perdeu o jogo, é apenas uma derrota. O Boca é muito grande para mim e vou treiná-lo se Deus quiser, gostaria de fazer, mas nunca me chamaram”, revelou.

Depois da partida, Cuca cumprimentou e conversou com alguns jogadores do Boca. Em especial, Wanchope Ábila, que, no Brasil, vestiu a camisa do Cruzeiro.

“Tenho muita afinidade com ele porque jogou pelo Cruzeiro, nosso adversário. Com Ábila, falei de coisas naturais. Eu perguntei ‘como você está?’ e desejei a ele o melhor. Wanchope estava com raiva de um menino que o desrespeitou. Perguntei-lhe: “Qual é o jogador que te chamou a atenção?” Ele respondeu: ‘Marcos Leonardo, porque ele me insultou.’ Fui falar com meu jogador e ele pediu desculpas ao atacante xeneize pelo que havia falado. Cumprimentei também o Cardona, por ser muito amigo do Jonathan Copete (colombiano, jogou pelo Vélez e integrou o Santos), e de Fabra. Além disso, abracei o Julio Buffarini, que jogou pelo São Paulo“, disse.

Agora, o Santos terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, no Maracanã, dia 30, para ver quem se sagra campeão da Conmebol Libertadores.

Caso vença, irá disputar o Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (19), a Fifa fez o sorteio do chaveamento da competição. Se for ao torneio, o Peixe irá encarar, nas semifinais, o vencedor de Tigres-MEX e Ulsan Hyundai-COR.