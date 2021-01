Com contrato até junho de 2022 com o Paris Saint-Germain, o futuro de Neymar é sempre especulado, principalmente pela possibilidade do retorno ao Barcelona. No entanto, segundo o próprio atacante, o desejo é ficar na França.

Em entrevista ao programa francês Sept à Huit, Neymar deixou claro que deseja permanecer no PSG, disse que está adaptado e ainda revelou que também quer que Mbappé permaneça.

“Eu sou muito feliz hoje, estou muito feliz. É algo que mudou muito, não sei dizer exatamente o que acabou mudando, não sei se foi comigo ou outras coisas, mas hoje me sinto bem, mais adaptado. Estou muito feliz aqui, quero ficar no Paris Saint-Germain e espero que o Mbappé também”, começou por afirmar.

“É o desejo de todos os torcedores do PSG. Queremos que o PSG seja uma grande equipe. Eu quero continuar a fazer o que faço todos os dias, que é jogar futebol, que é o mais importante”, finalizou.

Desde agosto de 2017 no PSG, Neymar já conquistou três vezes o Campeonato Francês, duas Copas da França, duas Taças da Liga Francesa e dois Troféus dos Campeões.

Ao todo, o craque brasileiro entrou em campo 101 vezes e marcou 83 gols com a camisa do clube do Parque dos Príncipes.