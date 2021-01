‘É só doar qualquer valor’

Recém-promovido à elite do futebol brasileiro, o Juventude aproveitou o título da Conmebol Libertadores do Palmeiras, conquistado neste último sábado (30) sobre o Santos, no Maracanã, para fazer um apelo à torcida alviverde. Em sua conta oficial no Twitter, o clube gaúcho pediu ajuda aos torcedores para a melhora da iluminação do seu estádio, uma vez que o autor do gol da conquista, Breno Lopes, veio de lá.

“Bom dia torcedor do Palmeiras!C omo forma de agradecimento pelo Breno, poderiam fazer um PIX para ajudar a melhorar a iluminação do Jaconi né? É só usar a chave iluminar@juventude.com.br e doar qualquer valor”, publicou o Juventude.

A campanha para a melhora da iluminação do Alfredo Jaconi é antiga e foi lançada em dezembro de 2020. A intenção do clube gaúcho visa a substituição completa do sistema de iluminação do estádio. Algo que será ainda mais necessário depois da promoção do clube à Série A.

Bom dia torcedor do @Palmeiras! Como forma de agradecimento pelo Breno, poderiam fazer um PIX para ajudar a melhorar a iluminação do Jaconi né? É só usar a chave iluminar@juventude.com.br e doar qualquer valor#iluminarOJaconi pic.twitter.com/6t4zCNAVW0 — E.C. Juventude (@ECJuventude) January 31, 2021

Em relação a Breno Lopes, de 25 anos, o jogador foi contratado pelo Palmeiras em novembro, depois de se destcara na Série B. O Verdão pagou R$ 7,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Desde que chegou ao clube paulista, Breno Lopes disputou 17 jogos e marcou dois gols, o segundo deles, que deu a Glória Eterna ao Palmeiras na Libertadores.