“É um até logo. Espero que me recebam de volta”

Diego Pituca está a poucos dias de reforçar o Kashima Antlers, do Japão. O meio-campista terminará a temporada no Santos antes de se despedir do clube do coração.

Pituca não queria ser transferido, mas entendeu a situação. E espera voltar para o Peixe no futuro.

“Desde quando eu cheguei no Santos, em 2017, nunca me imaginei a despedida. Vou para o Japão, mas sou torcedor do Santos, torço de verdade mesmo. Infelizmente aconteceu, a bola é muito rápida. Fico feliz por fazer parte da nação santista, da história. Não é um adeus, é um até logo. Espero cumprir meu contrato no Japão e que eles me recebam de volta no Santos. Espero que esse capítulo seja encerrado com título, dando alegria aos torcedores e minha família. Fazer história no meu clube de coração”, disse Diego Pituca, ao podcast da Conmebol da Libertadores.

O presidente Andres Rueda comentou a negociação à Gazeta Esportiva e disse que Pituca se emocionou na assinatura do contrato de três anos, com renovação opcional por mais uma temporada.

“Pituca ama o Santos, só faltou chorar na hora de assinar. Só faltou falar para eu não vender”, falou Rueda.

E por que vender por R$ 8,1 milhões? O Peixe não teria condição de chegar perto do salário oferecido pelos japoneses. Os valores são equivalentes ao triplo do atual.

“A gente não pode esquecer que a proposta é por 50% dos direitos econômicos. Esse valor é líquido para o Santos, que tem 50% do passe. Negociação acontecia, criou expectativa com jogador e empresários. Jogador tem 29 anos, expectativa… Mas para ficar, teríamos que dar condições salariais compatíveis com o que ganhará lá fora. E não dá nem para chegar perto. Valor poderia ser um pouco maior, não vem ao caso, vendemos 50%. Mas condições não podem ser equiparadas. Jogador não tinha tanta vontade de ir, mas pesa muito a parte financeira. Resolver a vida. Foi isso que aconteceu”, explicou o presidente.

Rueda reafirma que, por mais que seja difícil, o Santos precisa adequar receita com despesa.

“Pela vontade do Pituca, se oferecêssemos um pouco a menos (Kashima) ele aceitaria, mas seria irresponsabilidade com o Santos e com o jogador. Seria atitude que esperamos que clube não tenha. Gestão financeira equilibrada e credibilidade. E a credibilidade é fundamental. Tem que ser nosso diferencial, marca está muito machucada”, concluiu.

Diego Pituca terminará a temporada no Santos. Se o Peixe vencer o Palmeiras na final da Libertadores da América neste sábado, ele participará do Mundial no Catar.