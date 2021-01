Tottenham e Liverpool fazem nesta quinta-feira (28), às 17h (de Brasília), o clássico da rodada da Premier League. O jogo, que terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, coloca frente a frente mais uma vez dois dos treinadores mais famosos do mundo: José Mourinho e Jürgen Klopp.

Nesta quarta, véspera do embate, Mourinho falou abertamente da relação com o adversário. O português disse que Klopp não é seu amigo e explicou o relacionamento que possui com o alemão.

“Não sou amigo de Jürgen porque nunca passei tempo com ele. Nuno foi meu jogador, Brendan trabalhou no mesmo clube que eu (Chelsea) durante alguns anos. Quando temos algo em comum ou conhecemos bem alguém, podemos dizer que gostamos dessa pessoa, que é nossa amiga ou não”, afirmou Mourinho.

“No caso de Jürgen, são cinco minutos antes e depois do jogo. É um colega que respeito, não tenho problemas com ele e acredito que ele não tenha problemas comigo”, completou o português.

A partida desta quinta-feira será a 13ª entre Klopp e Mourinho, desde muito antes dos confrontos pelo Campeonato Inglês. Até aqui, a vantagem é do alemão, que soma seis vitórias, contra duas do português e outros quatro empates.

No primeiro turno, o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 1, com gol de Firmino nos minutos finais.