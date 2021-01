Edimar celebra marca pelo Bragantino e projeta duelo contra o Atlético-MG

Edimar foi um dos responsáveis pela vitória do Red Bull Bragantino sobre o São Paulo por 4 a 2, na última quarta. O lateral-esquerdo de 34 anos falou sobre o bom momento na equipe. O Massa Bruta é o time que o jogador mais atuou desde que retornou ao país, completando 60 jogos diante do Tricolor.

“Um número expressivo e importante na minha carreira, tendo em questão que saí muito cedo do Brasil para ir para Europa, e ainda mais podendo ter estabilidade igual estou tendo no Red Bull Bragantino. Isto me dá muito mais segurança e força para continuar trabalhando e ajudando minha equipe e companheiros”, disse.

“Nesse período, por aqui, já ganhei dois títulos (Série B e Campeão do Interior), e conquistas individuais, que ficarão na história do clube e marcado na minha carreira. Aqui é com certeza um lugar especial na minha vida e espero continuar somando, não somente números de jogos, mas também de conquistas”, completou o jogador.

O clube paulista enfrenta o Atlético-MG, em jogo a ser realizado na segunda. Edimar projetou o duelo e espera mais três pontos.

“Mais uma partida difícil. O Atlético é um time muito intenso e competitivo, a exemplo do São Paulo, e jogando em casa não podemos facilitar. Fizemos um grande jogo na rodada passada, mas agora é outro capítulo. Precisamos dos três pontos e sabemos da dificuldade do jogo, mas estamos preparados e confiantes num resultado positivo”, finalizou o lateral.