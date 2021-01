EDITAIS Sesi, Sesc, Senai e Senac abrem vagas para todos os níveis! Até R$ 4 mil

O aperfeiçoamento profissional é uma modalidade de ensino que prepara as pessoas para o mundo do trabalho. Ele serve para atualizar ou complementar os conhecimentos que o trabalhador já possui. Para ajudar na qualificação e na formação profissional de seus empregados, os empresários têm no Sistema S um forte aliado.

Formado por organizações criadas pelos setores produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas), as entidades oferecem cursos gratuitos em áreas importantes da indústria e comércio. O Sistema S conta com uma rede de escolas, laboratórios e centros tecnológicos espalhados por todo o território nacional. Também há ofertas de cursos pagos, geralmente com preços mais acessíveis do que oferecidos por instituições particulares de ensino. É formado pelo conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares.

Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); Serviço Social de Transporte (Sest); e SEBRAE.

Neste início de 2021, o Sesi, Sesc, Senai e Senac abriram novos editais para a contratação de profissionais em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades, em sua grande maioria, contam com vagas para as áreas de educação e ensino. Os salários podem chegar a até R$ 4.825.

Veja, a seguir, a relação de cargos oferecidos, assim como as localidades e forma de inscrição.

Vagas Senac RS

As oportunidades são para:

Orientador de Educação Profissional C;

Auxiliar Administrativo;

Orientador de Educação Profissional;

Estagiário de Ensino Técnico;

Orientador de Educação Profissional B;

Analista;

Assistente Administrativo;

Pedagogo;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Entre outros.

Inscrições abertas no site do Senac RS.

Vagas Sesc – MS

As vagas foram abertas para:

Inscrições abertas por meio do site Sesc MS.

Vagas Sesi – Senai SP e GO

As vagas são para:

Analista de Educação;

Instrutor de Mecânica Automotiva;

Cozinheiro;

Professor de Língua Portuguesa;

Psicólogo Educacional;

Instrutor de Formação Profissional – Eletroeletrônica e Automação Industrial;

Instrutor de Formação Profissional – Redes de Comunicação de Dados;

Instrutor de Formação Profissional – Tecnologia Mecânica;

Instrutor de Formação Profissional – Panificação e Confeitaria;

Instrutor de Formação Profissional – Costura Industrial;

Instrutor de Programas Corporativos;

Oficial de Manutenção;

Entre outras.

As inscrições poderão ser feitas pelos sites do Sesi-Senai SP ou Senai GO.