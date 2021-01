Edu confessa fetiche e deixa Camila maluca na noite de núpcias · .

Edu (Reynaldo Gianecchini) e Camila (Carolina Dieckmann) vão aproveitar muito a noite de núpcias em Laços de Família. Os dois sairão mais cedo da festa de casamento e irão curtir a primeira noite de casados num hotel. Ao tirar o vestido da mulher, o médico confessará seu fetiche: dirá que sempre quis deixar uma noiva nua em sua frente.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o casal deixará a festa minutos antes do maior barraco acontecer. Logo após Camila jogar o buquê nas mãos de Capitu (Giovanna Antonelli), Clara (Regiane Alves) revelará a todos que a rival é uma garota de programa, o que provocará choque nos convidados e uma briga feia entre as duas.

Mas, neste ponto, os noivos já estarão bem longe dali, numa suíte chiquérrima no hotel Copacabana Palace. Edu entrará no quarto com Camila no colo, e logo os dois irão para a cama.

“Posso te confessar uma fantasia sexual?”, perguntará ele. “Eu sempre quis despir uma noiva”, confessará o galã. Edu começará a desabotoar o vestido da mulher e a beijar o corpo dela.

As próximas cenas já mostrarão os dois nus, se beijando e comendo uma fatia do bolo do casamento. “Sonhei tanto com esse momento. Só nós dois, casados. Às vezes eu tinha medo que isso não acontecesse nunca”, falará Camila. “Mas aconteceu. Agora somos marido e mulher. A mulher mais linda é a minha”, se declarará Edu.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!