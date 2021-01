Edu ‘deitou e rolou’ em jogo que rendeu ‘chuteirada’ de Ferguson em Beckham

Embalado pela invencibilidade na Premier League, o Arsenal terá pela frente ninguém menos do que o Manchester United neste sábado (30), quando tentará confirmar sua fase de ascensão sob o comando de Mikel Arteta. Um dos confrontos mais tradicionais do ‘Big Six’ é cercado de história. Uma delas ficou marcada, literalmente, na passagem de David Beckham.

Já vivendo a reta final de sua passagem pelo clube, o meia inglês foi protagonista no encontro entre duas das camisas mais pesadas da Europa em 2003, quando Gunners e Red Devils se enfrentaram pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, em Old Trafford.

Quem de fato decidiu aquela eliminatória foi o brasileiro Edu Gaspar, que é dirigente da equipe de Londres atualmente. Beckham foi ‘destaque’ de uma forma bem menos gloriosa.

David Beckham e Ashley Cole disputam bola no Old Trafford Getty Images

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o então volante dos Gunners apareceu para ser o cobrador em uma falta na entrada da área. A bola, que tinha tendência de sair pela linha de fundo, desviou justamente na cabeça do jogador inglês e enganou Fabien Barthez.

No começo do segundo tempo, foi dois pés de Edu Gaspar que saiu a assistência para o atacante francês Sylvain Wiltord marcar 2 a 0 no placar, definindo o resultado da partida, que eliminou o Manchester United daquela edição da Copa da Inglaterra.

Após o apito final, David Beckham ficou ainda mais marcado naquela tarde. Irritado com o desempenho de sua equipe e a queda para o rival no mata-mata, o técnico Sir Alex Ferguson deu um chute em uma chuteira que estava no vestiário dos Red Devils.

O calçado acertou em cheio o rosto de Beckham, que precisou levar dois pontos no supercílio esquerdo. “Foi um daqueles acidentes que a natureza provoca e que nunca mais acontecerá”, disse Ferguson à BBC, admitindo o ocorrido.

Machucado de David Beckham após acidente com Alex Ferguson Getty Images

Clássico vale demais

Invicto há seis jogos na Premier League e vindo de duas vitórias, o Arsenal precisa do triunfo no Emirates Stadium para se colocar de vez na briga pelo bloco de cima da tabela, em uma verdadeira reviravolta sob o comando de Mikel Arteta, que chegou a enfrentar uma sequência de sete jogos sem triunfos no Campeonato Inglês na reta final de 2020, tendo seu cargo ameaçado em Londres.

Já o Manchester United viveu uma semana de ‘céu e inferno’. Após toda euforia por eliminar o Liverpool na Copa da Inglaterra, a equipe de Ole Gunnar Solskjaer acabou derrotada por 2 a 1 dentro de Old Trafford pelo Sheffield United, lanterna do Campeonato Inglês.

Com o resultado, os Red Devils acabaram perdendo a liderança da Premier League para o Manchester City, que goleou o West Bromwich por 5 a 0 e tomou a ponta. O time de Pep Guardiola ainda tem uma partida a menos em relação ao rival.