Edu perde o chão e chora que nem criança com doença de Camila · .

Edu (Reynaldo Giannechini) ficará muito abalado com a doença de Camila (Carolina Dieckmann) em Laços de Família. O médico perderá o chão e chorará feito criança enquanto procura forças para contar à mulher e à família sobre a situação de saúde da filha de Helena (Vera Fischer).

Nos próximos capítulos da novela de Manoel Carlos atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Edu verá o diagnóstico que confirmará que Camila está com leucemia. Muito abalado, ele receberá instruções do hematologista.

“Nós temos que começar logo esse tratamento. Você já falou com a família? Você quer que eu fale com eles? A Camila precisa saber logo, mas seria bom que toda a família estivesse preparada. Edu, você sabe com o que é que nós estamos lidando. Vai ser um tempo difícil para todos nós. Mas nós temos que começar logo esse tratamento”, orientará o médico.

A ginecologista da irmã de Fred (Luigi Baricelli) reforçará as palavras do colega. “Edu, eu imagino como você deve estar se sentindo, mas o tempo agora é fundamental. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com a família”, instruirá a médica.

Muito emocionado, o personagem de Reynaldo Gianecchini dirá que vai falar com todos, mas pedirá para ficar um pouco sozinho. Assim que os médicos deixarem a sala, o rapaz chorará e várias cenas de flashback serão mostradas. Ele se lembrará da viagem ao Japão, dos passeios de barco, do casamento com Camila. As lágrimas cairão ainda mais.

reprodução/tv globo

Reynaldo Gianecchini em Laços de Família

Unindo forças

Após um tempo, já mais calmo, ele irá até o quarto onde Camila está. “O resultado do exame já saiu?”, perguntará ela. “Não, meu amor. Ainda não. Demora um tempinho”, mentirá ele. A doente dormirá, e ele ficará velando o sono da mulher, enquanto tenta controlar a emoção.

Edu sairá do quarto e irá até o consultório, pegará o telefone, mas desistirá de discá-lo. Claudia (Cláudia Vieira) se aproximará e perguntará se ele já informou alguém. Receberá um “não” como resposta. “Edu, quanto antes, melhor. Você é médico também e sabe disso. Adiar não vai resolver o problema, muito pelo contrário”, alertará a especialista.

“Eu sei, vou ligar. Eu só tô tentando ganhar forças. Não vai ser fácil”, dirá ele. “Eu sei, estamos falando de uma doença terrível, em uma moça jovem, cheia de vida, de planos, de sonhos, da vida de um casal. Eu sei disso tudo. Mas você precisa ser forte. A Camila vai precisar muito de você agora”, tentará incentivar a médica.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!