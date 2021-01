Eduardo Barroca vê falta de concorrência no elenco alvinegro

O Botafogo tenta uma reação no Campeonato Brasileiro. Só que os alvinegros precisam de uma sequência positiva para permanecerem na Série A.

O técnico Eduardo Barroca chegou há pouco tempo no clube carioca. O treinador, que já teve passagem por General Severiano na temporada passada, afirmou que a falta de concorrência no elenco é um dos fatores para a má campanha do Botafogo.

“Trabalho muito em cima de competição interna, e é muito claro que temos desequilíbrios nas nossas competições internas. Por exemplo, no passado tínhamos uma dupla de zaga, Carli e Gabriel, que não está mais no clube e Marcelo Benevenuto e Kanu eram os reservas. Hoje os dois são protagonistas, e quando olham no retrovisor veem jogadores muito jovens competindo com eles”, disse à Rádio Globo.

“Esse enfraquecimento da nossa competição interna é um dos motivos para que eu esteja o tempo todo tentando deixar isso vivo dentro do nosso grupo”, completou.

Barroca foi questionado sobre a negociação de alguns dos principais jogadores do elenco. No entanto, o treinador minimizou o assunto.

Barroca durante confronto entre Botafogo e Internacional, no Beira-Rio Vitor Silva| Botafogo F.R.

“Eu não estava aqui no momento em que eles saíram, então não seria justo dar uma opinião do que isso causou na equipe. Não sei qual era o desejo dos jogadores, se naquele momento tinha possibilidade de repor. Mas se eu parto do princípio de ter uma competição interna forte, e estamos falando de dois jogadores de nível muito bom, com eles aqui teríamos com certeza uma disputa interna mais forte do que temos hoje”, declarou.

O Botafogo terá a chance de diminuir a distância para os clubes fora da degola nesta quarta-feira. Os alvinegros recebem o Athletico-PR, no Nilton Santos, às 19h15 (de Brasília).