Egídio deve ganhar chance entre os titulares do Fluminense

O Fluminense finalizou a sua preparação para a partida desta quarta-feira, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O técnico Marcão surpreendeu e fez uma alteração na equipe.

O lateral esquerdo Egídio treinou entre os titulares no lugar de Danilo Barcelos. O jogador ganha uma chance após o antigo titular ter sofrido nos últimos jogos, principalmente contra o Corinthians.

No restante, Marcão manteve a formação que começou a partida contra o Sport. Com isso, Nenê segue como opção no banco de reservas.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte formação: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Os tricolores miram uma vitória fora de casa para encostar no G-6 do Campeonato Brasileiro.