Eixo SP divulga mais de 500 vagas de emprego; confira as oportunidades

Eixo SP divulga vagas de emprego

A Eixo SP divulga vagas de emprego concentradas nos setores técnicos. São mais de 500 oportunidades e as inscrições podem ser realizadas até março.

As vagas estão sendo distribuídas em diferentes municípios do estado de São Paulo, incluindo Piracicaba e regiões vizinhas.

Os cargos oferecidos pela concessionária são os de Técnico de pedágio, Agente de pedágio e Técnico de ITS. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades.

Técnico de Pedágio

A empresa está em busca de um candidato que possua experiência no cargo, habilitação B, conhecimento em informática e formação em Normas Regulamentadoras (NR).

Eixo SP divulga vagas para Agente de Pedágio

A empresa deseja que o interessado seja formado no Ensino Médio e possua experiência com atendimento ao cliente.

Técnico de ITS

A empresa deseja que o candidato possua experiência em manutenção, instalação e montagens de ferramentas eletrônicas, além de formação em Normas Regulamentadoras (NR), conhecimento em informática e habilitação B.

Como se inscrever

A empresa irá receber os currículos até o mês de março. Os interessados podem realizar sua candidatura via e-mail, encaminhando o currículo para o endereço: [email protected]. No campo “Assunto”, deve-se colocar o nome da vaga desejada e cidade que habita.

Os candidatos também podem enviar seus currículos no site oficial.

