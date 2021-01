Elano vê final da Libertadores bem dividida e aponta Lucas Braga como ‘Rei da América’

Há apenas cinco dias da grande final da Conmebol Libertadores, o ex-jogador Elano afirmou que não há um favorito para levantar o troféu. Em entrevista exclusiva ao Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, o campeão da américa em 2011 com o Santos, destacou que enquanto o Peixe tem uma ótima arma em seus rápidos contra-ataques, o Palmeiras pode apostar na qualidade do seu vasto elenco.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Não tem favorito, eu vejo duas equipes em grandes momentos, está bem dividido. Hoje, tanto o Abel quanto o Cuca encontraram uma forma de jogar que vem dando resultado. Eles acharam um conceito de jogo. O Santos com um contra-ataque muito rápido e o Palmeiras com três ou quatro jogadores para cada posição. Acho que nenhum vai fazer grandes mudanças para a final”, analisou.

O ex-técnico da Inter de Limeira também aproveitou para deixar a sua opinião sobre quem foi o melhor jogador da Libertadores de 2020. Ao seu olhar, o ‘Rei da América’ foi Lucas Braga, mas ele reconhece o peso que Marinho e Soteldo tem para a boa campanha do Alvinegro Praiano.

“Pela ligação que eu tenho com o Lucas Braga, eu torço para que seja ele. Nós trabalhos juntos aqui e eu sei a paixão dele pelo Santos. Mas eu sei que Marinho e Soteldo vão ter que assumir o jogo, chamar a responsabilidade para poder decidir”, finalizou.

Atualmente, Elano está tirando a licença Pró da CBF, a última que precisa ter no futebol brasileiro. O seu último trabalho como técnico foi no Figueirense, mas sua trajetória pela equipe catarinense durou apenas três meses.