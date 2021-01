Elba Ramalho afirma que Covid-19 é plano do comunismo para perseguir cristãos · .

Depois de entrar em uma treta com o ator Tuca Andrada por conta de seu comportamento durante a pandemia, Elba Ramalho voltou a chamar a atenção em outro assunto envolvendo a crise sanitária. Nesta terça-feira (5), internautas recuperaram um vídeo no qual a cantora diz que o coronavírus é um plano comunista para perseguir cristãos.

O vídeo em questão é um trecho de uma live realizada realizada pela cantora em 28 de dezembro e compartilhada em seu perfil oficial no Instagram. Nela, Elba debateu com o padre Marcos Belizário Ferreira, que estava se recuperando da Covid-19. Os dois falam sobre as dificuldades na pandemia, e a cantora solta o verbo contra os comunistas.

“Estamos aqui, cristãos, e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas, é apenas uma pandemia. Para nós, o senhor sabe, eu sei, que tem muito mais coisa por trás dessa pandemia, que veio com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Nós somos a resistência, vamos permanecer fiéis e Deus vai nos proteger”, concluiu.

Nas redes sociais, muitos usuários criticaram a fala da atriz. “Ela é ultracatólica, conservadora. Nem precisava escutar isso porque a página dela no Instagram é só conservadorismo. Eu segui meia hora porque a cada postagem era um show de horror da ‘superioridade cristã'”, escreveu Thais Nascimento.

“Sempre achamos que quem é bem-sucedido na profissão costuma ser um poço de sabedoria. Cada vez mais me convenço de que não é bem assim; aliás, nada assim”, disse Monica Souza.

Confira o trecho em que Elba Ramalho critica os comunistas:

Eu ouvi direito? Elba Ramalho afirmando que o COVID é um plano do comunismo para perseguir os cristãos?. pic.twitter.com/rdvd2UWmcg

Abaixo, a live completa da cantora com o padre Marcos. O trecho em questão está a partir dos 8 minutos e 10 segundos: