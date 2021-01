Ele defendeu a seleção do Uruguai, passou quase um mês preso e agora pede emprego no Twitter

A carreira de atleta profissional de futebol é sujeita a altos e baixos ao longo do tempo. Porém, o que aconteceu com Sebastián Morquio foi algo bastante incomum e triste.

Hoje com 45 anos, o ex-zagueiro da seleção uruguaia e que fez a festa com o Huracán no ano 2000, quando o time retornou à elite do futebol argentino, viu a vida dar uma reviravolta quando acabou preso e hoje recorre ao Twitter para conseguir um emprego.

Em entrevista ao Olé, o ex-zagueiro contou o motivo de ter sido preso e como foi a vida de um mês na cadeia.

“Por causa de um arranhão do meu cachorro. Eu estava brincando com minha mãe, e por causa de suas unhas compridas, ela deu um grande arranhão no rosto. Quando saímos, a vizinha me viu, viu minha mãe sangrando e o cachorro e resolveu falar demais. Ele disse coisas que não precisava dizer, eu fui preso e minha mãe ficou sozinha. Pessoalmente, a ficha caiu quando eles colocaram as algemas em mim, como nos filmes. Foi quando percebi o que estava acontecendo”.

Sebastián Morquio contou ainda como foi a convivência com os presos, os medos que vivenciou dentro da prisão e como precisou da ajuda de companheiros para não passar fome.

“Minha mãe me trouxe dinheiro, comida e roupas para a prisão, mas nunca chegaram. Ela confiou nas pessoas erradas. E, durante aquele mês, meus colegas internos não me deixaram morrer. Se Fernando Locaso (atual médico do Huracán) me ouvir, vai me entender mais do que ninguém, porque sabe que não gosto de leite de jeito nenhum. Mas, claro, lá eu bebi leite em pó como um louco. Repeti duas vezes a porção da comida, lá dentro me disseram “lá vai a gula pedir”. A verdade é que tirei umas férias durante 30 dias”.

Agora, Morquio busca um novo rumo em sua vida e usa o Twitter para pedir emprego. “Foi estranho. Eu estava apenas fazendo uma participação na televisão e, naturalmente, veio a mim dizer no ar que eu precisava trabalhar. Após a entrevista, aproximei-me do cinegrafista e disse: “Sabe, acho que vou postar no Twitter que estou procurando emprego.” E assim foi, tem necessidade e acho que não seria ruim pedir emprego pela rede social”.

Por fim, Morquio ainda sonha com uma oportunidade para trabalhar no Huracán. “Eu gostaria muito de poder trabalhar em Huracán ou onde quer que esteja ligado ao futebol profissional. Mesmo assim, eles estão em um ano político no clube e prefiro ficar à margem. Mas sim, eu adoraria voltar para a Argentina”.

Ao que parece, o Twitter tem trazido frutos a Morquio, que teve até mesmo propostas para trabalhar em uma imobiliária. “Felizmente, sim. Eu perguntei que, a priori, seria melhor se fosse um trabalho no futebol, mas depois não imaginei mais nada. Eles me ofereceram um emprego em uma imobiliária, onde tive que vender apartamentos. Eles também me contataram de uma escola para dirigir futebol universitário e, há algumas horas, me chamaram de um clube aqui, no Uruguai, chamado “Los Chorros”. Como sempre, aqui estamos fazendo uma loucura”.