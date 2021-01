Ele foi campeão do mundo no Maracanã e agora joga no futebol amador da Alemanha

Pouco mais de dois dias após anunciar a sua aposentadoria do gramados, o lateral-direito Kevin Grosskreutz, de 32 anos, e que foi campeão do mundo com a seleção alemã, em pleno Maracanã, na Copa de 2014, confirmou uma aventura para lá de diferente na sequência da carreira. Nesta quarta-feira (27), o jogador foi anunciado como reforço do Tusboevinghausen, clube amador da Alemanha.

“Obrigado por todas as mensagens bonitas e sensacionais Estou agora de onde vim, do futebol amador. Estou ansioso para jogar futebol com amigos, me divertir e escrever a próxima história. Todos permanecem saudáveis”, escreveu o jogador, em sua conta oficial no Instagram.

Duas vezes campeão da Bundesliga com o Borussia Dortmund, Grosskreutz já vinha atuando em uma liga de menor expressão no seu país. Em 2018, ele deixou o Darmstadt e se juntou ao Uerdingen 05, da 3ª divisão do país, onde vinha jogando.

O motivo para a sua aposentadoria precoce é simples: o acúmulo de lesões, que o impediu de mostrar o seu melhor futebol, que, inclusive, o levou à seleção do seu país em 2010.

Grosskreutz foi um dos convocados do técnico Joachim Low no Mundial de 2014, no Brasil. Entretanto, com a concorrência de Boateng e Lahm, sequer entrou em campo na competição, que terminou com a Alemanha batendo a Argentina na decisão, no Maracanã.

Ao longo da carreira, o defensor disputou 414 jogos, 237 deles pelo Dortmund, e balançou as redes 55 vezes.