‘Ele nem sabia quem eu era’

Um dos grandes nomes do ataque do Manchester United entre 2008 e 2012, o centroavante Dimitar Berbatov passou por uma situação inusitada no aeroporto de Munique, na Alemanha, em 2014.

O ex-atacante aguardava o embarque quando viu, ninguém mais ninguém menos, do que Ronaldo Fenômeno passar pelo saguão do aeroporto. Berbatov foi em direção ao astro do futebol internacional e o abordou para tirar uma foto.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Porém, ao postar a imagem em sua conta oficial no Instagram, Berbatov admitiu que Ronaldo Fenômeno não o reconheceu, mas que o atendeu de maneira cordial, aceitou tirar a foto e foi educado na abordagem.

“Passar pelo aeroporto sem que as pessoas percebessem … E eu pensava: Será que essa gente está maluca, sem provavelmente ter visto um dos melhores de todos os tempos como o Ronaldo? Então, quando parei de pensar nisso, comecei a pensar, devo dizer algo, pedir uma foto ou dizer oi? Eu sou uma pessoa tímida. Mas de qualquer maneira, criei coragem e fui até ele para cumprimentá-lo e pedir uma foto. Ele foi muito simpático e, como vocês podem ver, não se importou em tirar uma foto comigo. Embora eu não ache que ele soubesse quem eu era, isso fez o meu dia. Todo mundo é fã de alguém, gente … E o Fenômeno foi um dos meus heróis”.

Dono de uma carreira notável na Europa, Berbatov conquistou cinco títulos com a camisa do Manchester United. Dentre eles, o Mundial de Clubes de 2008 e outras duas edições da Premier League: 2008/2009 e 2010/2011.