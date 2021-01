Em entrevista ao blog do jornalista Paulo Vinicius Coelho, no site globoesporte.com, Marcos Braz garantiu que Rogério Ceni continuará no comando do Flamengo.

“Estou com o Rogério até o fim. Ele pode saltar do avião sem paraquedas que salto atrás e ofereço a proteção”, disse o vice-presidente do clube rubro-negro.

Rogério Ceni vem sofrendo pressão da torcida e diretoria do Flamengo pelos resultados ruins recentes.

Em 12 jogos como técnico do clube, são quatro vitórias, quatro derrotas, quatro empates e eliminações na Conmebol Libertadores e Copa do Brasil.

Além disso, o Flamengo está a 7 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos que o São Paulo. No entanto, o rubro-negro não aproveitou os tropeços dos paulistas e perdeu seus dois últimos jogos.