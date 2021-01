‘Ele teve zero sorte aqui’

Nascido em Winchester, no sul da Inglaterra, Danny Ings vive uma alegria para poucos no futebol: ser destaque em seu time de coração. O sentimento é vivido pelo atacante de 28 anos desde 2018, quando se juntou ao Southampton, um clube que fica a menos de 20km de sua cidade natal.

Emprestado aos Saints em 2018-19 com a obrigação de compra, ele somou sete gols e três assistências na Premier League em sua primeira temporada. Já na segunda, ele virou um dos destaques do campeonato, ao ir às redes 22 vezes, uma a menos do que o artilheiro Jamie Vardy.

O grande desempenho o fez voltar à seleção inglesa, sendo convocado em duas oportunidades seguidas (setembro e outubro de 2020), cinco anos após seu primeiro e único chamado. Na atual campanha do Inglês, ele é o artilheiro do seu time com seis gols e vice-líder em assistências, com três, uma a menos do que Che Adams.

O sucesso foi construído em cima de uma relação afetiva forte, algo que também conseguiu em sua equipe anterior, ainda que o desempenho em campo não tenha sido o esperado.

Ings foi contratado pelo Liverpool em 2015 junto ao Burnley e ficou por três anos no clube antes de ir ao Southampton. Pelos Reds, sofreu – e muito – com as lesões, que o fizeram atuar em apenas 25 partidas nas três temporadas em que defendeu o time, marcando quatro gols.

Sua passagem pode não ter sido marcante para o torcedor do Liverpool, mas o mesmo não pode se dizer para Jurgen Klopp, que assumiu como técnico dos Reds em outubro de 2015 e, portanto, acompanhou praticamente toda passagem do atacante em Anfield.

“É um sentimento muito estranho dizer adeus ao Danny. A maior emoção é o quanto sentiremos falta dele”, disse o treinador alemão ao site do Liverpool em agosto de 2018.

“Ele é um rapaz incrível. Honestamente, se você pudesse engarrafar caráter e espírito, o dele seria vendido em todo o mundo – ele é incrivelmente positivo e cheio de energia. Mas não vamos sentir falta apenas de seu caráter, porque ele é um jogador de futebol que tem todas as ferramentas”, declarou.

“O que é claro é que no seu tempo aqui ele teve realmente zero sorte. Antes da transferência, eu tentei ver o quanto pude de jogos em vídeo da temporada até então, e Danny Ings se destacou sendo alguém que eu estava realmente ansioso para treinar.”

Klopp pode não ter conseguido treinar Ings tanto quanto queria, mas fez uma previsão certeira sobre o atacante à época da saída dele.

“É a sua casa, sua família está lá, é seu clube de infância. Eles têm um grande treinador, e eu acho que os torcedores e ele irão alimentar a paixão e a energia um do outro”, afirmou. “Então, nós dizemos adeus a um amigo, mas para Danny eu sei que melhores capítulos em sua história pessoal ainda estão por serem escritos”. Dito e feito.

Agora como rival, o técnico alemão reencontra o centroavante nesta segunda-feira, quando o Liverpool visitará o Soutampton no St. Mary’s Stadium, às 17h (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.