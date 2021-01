Eleição presidencial é adiada pela pandemia de COVID-19 e deve ocorrer só em 7 de março

As eleições presidenciais do Barcelona, que deveriam ser realizadas no próximo dia 24 de janeiro e foram adiadas por conta das medidas sanitárias da pandemia do coronavírus, ocorrerão no dia 7 de março, necessitando somente da confirmação oficial e se as condições sanitárias irão permitir.

Este é o cenário que o clube blaugrana trabalha após a reunião que teve na última quinta-feira pela manhã com as autoridades da Generalitat, e que levou os candidatos Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa ao encontro que tiveram com o presidente da Junta Gestora, Carles Tusquets, no final da tarde.

O Barcelona trabalha com essa data confiando tanto na melhora da situação da pandema como na modificação da lei do esporte da Catalunha, que permitirá incorporar o voto por correio.

Da mesma forma, estuda-se a possibilidade de ampliação dos pontos de votação na Catalunha que estavam previstos para a eleição no dia 24 de janeiro, além do Camp Nou para os sócios do Barcelona e província, nas cidades de Tarragona, Lleida, Girona e Tortosa.

Nesse sentido, serão mantidos os pontos de votação de Madri, Valencia, Sevilha, Palma de Mallorca e Andorra, além de que se trabalhará para mais lugares de votação sejam somados em distintos locais catalães, estimando-se que tenham mais cinco ou seis sedes.

A Generalitat se comprometeu com o Barcelona a estudar a aprovação de voto por correio, que se modificaria com urgência e, de acordo com as previsões do governo catalão, poderia ser uma realidade no final de fevereiro.

Escudo do Barcelona Getty Images

Por esta razão se estabeleceu como data mais provável para as eleições o dia 7 de março, quando as autoridades sanitárias consideram que o estado de alarme pela pandemia será reduzido.