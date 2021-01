Elenco do Fluminense se reapresenta e foca no clássico com Flamengo

O Fluminense se reapresenta, nesta sexta-feira, dia 1º, e retorna a trabalhar de olho no clássico com o Flamengo. O Tricolor teve folga de três dias e agora volta a focar as atenções na briga por uma vaga na Libertadores, objetivo tricolor neste Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcão terá cinco dias de treinos, contando com esta sexta-feira, para arrumar o Fluminense para o clássico com o Flamengo, dia 6, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense amarga uma sequência de três jogos sem vencer – um empate e duas derrotas – e precisa se recuperar rapidamente para continuar na briga por uma vaga para a Libertadores de 2021.

Feliz ano novo, Melhor e Mais Bonita Torcida do Mundo! Que 2021 seja repleto de alegrias para todos, em especial para nós Tricolores. pic.twitter.com/wdCHvREqEY — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 1, 2021

Fluminense reforçado no clássico

Marcão terá à disposição Nino e Ganso, que cumpriram suspensão no jogo contra o São Paulo. Nenê, poupado para fazer trabalho específico, também reforça o Fluminense no clássico.

O Fluminense é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. O Tricolor está a quatro pontos do Palmeiras, que abre o G-6 e o bloco de vagas para a Libertadores de 2021.