Elenco ‘foge’ do cancelamento e antecipa resposta para críticas · .

Os participantes do BBB21 parecem ter se preparado para fugir do cancelamento a qualquer custo durante o confinamento. O assunto foi tema logo na primeira roda em grupo da edição, com discursos de incentivo para curtir o momento sem se preocupar com o que o público iria julgar. No dia seguinte, no entanto, o discurso mudou completamente.

De cara, brothers como Caio Afiune, Rodolffo Matthaus e Lucas Penteado já se desculparam por ações que sequer chegaram a ter, além de pedirem orientação quando falassem alguma besteira. “Eu preciso me desconstruir”, disse o ator de Malhação, em diversos momentos e discussões ao longo da semana.

Pautas como transfobia, machismo e racismo já foram levantadas pelos participantes em menos de cinco dias de confinamento. Caio, Rodolffo e Fiuk chegaram a chorar quando Lumena Aleluia se sentiu ofendida por eles terem criado personagens afeminados quando usaram maquiagem em uma ação de merchandising do programa.

Outra discussão que chamou a atenção do público aconteceu entre Kerline Cardoso e Lucas. O ator recebeu um fora após uma cantada falsa da influenciadora e, no meio de tantas acusações, mencionou racismo e até a Alemanha nazista de Adolf Hitler (1889-1945).

No entanto, ao ouvir que ele também tinha tocado em uma ferida de Kerline ao brincar de “cupido”, quis saber se errou “como homem” com ela. Nem tudo que incomoda necessariamente tem a ver com pautas sociais. O ator não foi acusado de machismo, apenas de ser inconveniente.

Lucas, inclusive, chegou a se desculpar com a natureza ao pensar que havia pisado em uma borboleta durante a primeira prova da imunidade. O cancelamento, na maioria das vezes, acontece diante de uma falha da pessoa em uma situação que envolve pautas sociais e políticas.

O pavor de ser cancelado fez com que não só o ator, mas também outros participantes entrassem “em estado de alerta”, com medo de errar sem saber e serem diretamente julgados na internet, sem a oportunidade de entender nem tentar mudar de atitude.

Além de tudo, os participantes, principalmente do grupo Camarote, já deixaram conteúdos prontos para suas redes sociais demonstrando o medo do cancelamento. Viih Tube, por exemplo, deixou um vídeo pronto explicando que já foi cancelada e pedindo desculpas. Confira alguns abaixo:

