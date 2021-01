Elias Gleizer entra em Flor do Caribe para corrigir ‘derrapada’ com Dionísio; entenda · .

Elias Gleizer (1934-2015) vai dar as caras em Flor do Caribe como o cigano Manolo para revelar ao público detalhes sobre o passado de Dionísio (Sérgio Mamberti). Ele explicará que o avô de Alberto (Igor Rickli) já passa dos cem anos para corrigir uma derrapada de Walther Negrão durante a escalação da novela das seis –na vida real, Sérgio Mamberti é quatro anos mais novo do que Juca de Oliveira.

Na ficção, o milionário já era adulto e casado com a primeira mulher enquanto o pai de Ester (Grazi Massafera) ainda era uma criança durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A produção até tentou envelhecer Mamberti para evitar críticas, mas os telespectadores não engoliram a pouca diferença de idade entre os atores na primeira exibição do folhetim em 2013.

Um dos sobreviventes do Holocausto, Manolo chegará na Vila dos Ventos nas cenas que serão exibidas a partir da próxima terça (19). Ele é filho de Safira (Suzana Pires), a mulher que habita os pesadelos do patriarca dos Albuquerque graças a uma profecia. Ela previu que os crimes do crápula serão descobertos pelo “menino que sobreviveu” –ninguém menos do que Samuel.

“A sua mulher além de bonita é muito prendada. Parabéns, você formou uma família muito bonita. Agora só falta conhecer a sua filha Ester. Ela é casada?”, questionará o andarilho. “Sim, e esse é o maior problema da minha vida. A minha filha acabou se casando com o neto do meu maior inimigo. O homem que entregou os meus pais e muito provavelmente a sua mãe para os nazistas”, revelará o artífice.

“Santa Sara de Kali, esse monstro ainda está vivo? Quantos anos ele tem? Acho que passa dos cem”, notará o nômade. “Eu vou contar a história toda para você, mas antes queria que me dissesse uma coisa. Você conhece um homem chamado Klaus Wagner?”, perguntará o joalheiro interpretado por Juca de Oliveira.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Dionísio (Duda Mamberti) durante a guerra

Sinônimo da morte

Manolo sentirá um arrepio na espinha ao ouvir o verdadeiro nome de Dionísio. “Como eu posso esquecer? Lá no campo de concentração, Klaus Wagner era sinônimo de morte. Eu soube depois da guerra que ele fazia de supervisionar os prisioneiros que iam para a câmera de gás”, confessará o avô de Aurora (Suzana Pires).

Ele lembrará que o antagonista vivido por Sérgio Mamberti fazia questão de escolher quem seria enviado para a morte e que passava horas escondido dentro das latrinas do campo para não ser reconhecido pelo crápula. “Toda vez que aquele monstro chegava no barracão, eu me escondia. Passava horas num buraco de esgoto para ninguém me encontrar”, dirá o viajante.

“Se esse Dionísio e Klaus Wagner foram a mesma pessoa, você seria capaz de enfrentar de novo esse homem?”, assuntará Samuel. “Claro. Esse carrasco me apavorou muitas e muitas vezes, mas agora que eu já estou velho não tenho mais medo de fantasma”, responderá o personagem de Elias Gleizer.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

