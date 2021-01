Eliminação de participante que cantou Lady Gaga no The Voice+ revolta a web · .

Na estreia do The Voice+, a eliminação de uma participante que cantou Shallow, música de Lady Gaga que ficou famosa com o filme Nasce Uma Estrela (2018), causou revolta entre internautas nas redes sociais. A canção foi a escolhida pela candidata Beth Ghedin, 63 anos, moradora de Florianópolis, para a fase de audições às cegas exibida neste domingo (17).

Apesar de ter conquistado telespectadores que reagiram nas redes sociais, o desempenho da participante não foi suficiente para fazer com que Daniel, Claudia Leitte, Ludmilla ou Mumuzinho, técnicos do programa, virassem as cadeiras.

“A partir dos 22 anos, eu comecei a cantar, mas eu assumi a carreira aos 33 anos e canto até hoje”, explicou ela, depois de ter feito a apresentação. “A sua voz é belíssima, mas por algum motivo a gente não virou a cadeira. Mas saiba que é um começo”, justificou Daniel.

“O The Voice+ só tá começando. Muito obrigado pela apresentação maravilhosa, de coração”, se despediu o sertanejo. “Obrigada”, disse a participante, que deixou o palco na sequência.

A primeira edição do reality apenas com candidatos acima dos 60 anos de idade causou comoção nas redes sociais, mas a eliminação de Beth Ghedin não foi bem aceita.

“Boninho, troca os jurados. Ninguém virou para lenda perfeita que cantou quase no mesmo tom que a Gaga”, reagiu um perfil identificado como Amorim fotógrafo no Twitter. “Não consigo acreditar que ninguém virou pra ela! Achei simplesmente maravilhosa! Espero que tenha uma repescagem”, desejou Vivi Greice.

“Que vacilo dos técnicos não virarem pra essa mulher incrível, a voz dela é perfeita. Não entendo esse povo”, opinou Adriana Mara. “Faltou o Carlinhos Brown. Sem ele não tem graça. Aposto que ele teria virado pra Beth”, disse Déborah.

Todos os comentários foram feitos em uma publicação com um trecho da apresentação da cantora na conta oficial do The Voice. Beth Guedin também recebeu apoio no seu post mais recente do Instagram:

Veja comentários no Twitter abaixo:

@boninho troca o jurados ninguém virou para lenda perfeitaaa cantou quase no mesmo tom que a gaga pic.twitter.com/adRqLB4Vjr

— AMORIM LUSCA #bbb21 (@AmorimFotografo) January 17, 2021

Espero que tenha uma repescagem!

— Vivi Greice (@vivigreice20) January 17, 2021

Que vacilo dos técnicos não virar pra essa mulher incrível, a voz dela eh perfeita. Não intendo esse povo.

— Adriana Mara (@Adriana66272136) January 17, 2021

Não entendi a não classificação dela ainda mais a falta de uma explicação plausível…cuidado em outros momentos!

— Georges S Vlassis Jr (@jrvlassis) January 17, 2021

Faltou o Carlinhos Brown. Sem ele não tem graça. Aposto que ele teria virado pra Beth.

— Déborah (@DBR_20) January 17, 2021

não acredito que ninguém virou pra Beth, a mulher cantou Lady Gaga quase no mesmo tom da Gaga, meu pai.. #TheVoiceMaispic.twitter.com/7GpZHkCxro

— Dany 🕊 (@crfdaany) January 17, 2021

#thevoicemais eu tô inconformado já com essa injustiçada, cantou Lady Gaga maravilhosamente bem

— Peixoto (@peixo_to) January 17, 2021