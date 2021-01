Elizabeth Olsen promete ‘grande virada’ no quarto episódio de WandaVision · .

Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate do Universo Marvel nos cinemas e protagonista de WandaVision, disse que o quarto episódio da série do Disney+ representará uma grande virada na trama e começará a explicar o que está acontecendo para os telespectadores.

Em entrevista ao site Digital Spy, a atriz explicou que esse fator do quarto episódio foi o motivo que fez o serviço de streaming não disponibilizar para a imprensa nada além dos três primeiros capítulos.

“Acho que a razão de eles terem mostrado para a imprensa os primeiros episódios é porque o quarto representa uma grande virada. Acho que será uma mudança divertida de se ver, e muita coisa será compreendida nesse momento”, contou.

Apesar de ser um padrão na Marvel o fato de os atores não saberem detalhes das tramas até iniciarem as gravações, Elizabeth disse que já conhecia a história quando começou a trabalhar em WandaVision.

“Quando nós começamos a gravar, os roteiros dos nove episódios já estavam prontos, então eu não precisei ficar no escuro sobre o que estava acontecendo. Foi tudo bem específico”, explicou a atriz.

Paul Bettany, que protagoniza a trama ao lado de Elizabeth, confirmou no Twitter que o próximo episódio terá bastante impacto na história da série. O ator deu a dica ao responder um elogio de um repórter da revista norte-americana Empire.

“Obrigado, Chris. Acho que a próxima semana vai bagunçar a sua cabeça”, escreveu Bettany para o jornalista Chris Hewitt.

Confira:

I am deeply in love with WandaVision. The ability of Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Paris, Kathryn Hahn and the rest of the cast to ride its tonal switches from goofy meta-sitcom to deeply unsettling weirdness is highly impressive. Can’t wait to see where it goes. pic.twitter.com/oBHKrhUzYK



— Chris Hewitt (@ChrisHewitt) January 23, 2021