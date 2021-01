Em 12 dias, Largados e Pelados Brasil recebe mais de 10 mil inscrições · .

Em menos de duas semanas, o canal Discovery Channel já recebeu mais de 10 mil interessados em participar da versão brasileira do reality show Largados e Pelados, anunciado em primeira mão pelo .. As inscrições foram abertas no último dia 10 e terminam em 28 de fevereiro.

Os selecionados pela produção terão o desafio de sobreviver durante 21 dias em um ambiente isolado e inóspito, sem roupas e tendo que providenciar comida, água e abrigo.

Os cadastros podem ser feitos na página especial do site do canal. Os candidatos, homens e mulheres, precisam ser maiores de idade e deverão preencher um formulário que inclui um vídeo de apresentação.

No questionário, os interessados devem colocar seu nome, sobrenome, gênero, endereço, número de WhatsApp, e-mail, link para suas redes sociais, data de nascimento, nacionalidade, idade, altura, peso, estado civil, se tem filhos, profissão, hobbies e atividades físicas que pratica, entre outras informações.

Também precisarão responder sobre suas condições físicas atuais, a razão de quererem viver essa aventura e, se escolhidos, o que mais o/a preocuparia. O ideal é que os candidatos tenham experiência prévia em sobrevivência em lugares inóspitos.

O reality de sobrevivência é produzido desde 2013 pela Discovery norte-americana –lá, tem o título Naked and Afraid. O sucesso é tão grande que as temporadas foram ficando cada vez mais longas: a atual, a 11ª, já exibiu 30 capítulos e não tem previsão de acabar, enquanto a primeira teve apenas seis episódios.

A cada programa, uma dupla que não se conhece é levada para um local inóspito, onde se encontra pela primeira vez. Nus, eles recebem uma espécie de bolsa de couro em que há um transmissor de microfone sem fio, um mapa, uma câmera e um diário. Precisam se aproveitar dos recursos à sua volta para sobreviverem 21 dias.

Eles são proibidos de levar comida e água e não podem vestir nem calçar nada –o Discovery coloca um blur (borrão) sobre suas partes íntimas. O desafio é sobreviver em selvas e ambientes áridos. Já foram gravados episódios em mais de 30 países, incluindo África do Sul, Filipinas, Moçambique, Canadá, México e Croácia.

O Brasil também foi já cenário do Largados e Pelados norte-americano em seis episódios diferentes, espalhados em três temporadas (a terceira, a nona e a décima). Um dos episódios mais marcantes ocorreu no Jalapão, parque estadual do Tocantins, que na época também servia de cenário para a novela O Outro Lado do Paraíso (2017).