Em Amor Sem Igual, Tobias recebe visita na cadeia; ator dá pista sobre ‘redenção’ · .

Os crimes de Tobias (Thiago Rodrigues) não ficarão impunes na reta final de Amor Sem Igual. Atrás das grades, o playboy assumirá que não se arrepende das suas maldades, mas a confissão não impedirá que o irmão de Fernanda (Barbara França) tenha uma segunda chance. Ainda apaixonada, Donatella (Stefhany Brito) passará a visitá-lo regularmente na novela da Record.

Norma (Selma Egrei) arrancará a máscara do próprio neto nos últimos capítulos do folhetim de Cristianne Fridman. Ela confessará que instalou as câmeras escondidas na mansão dos Viana para dar uma lição no mauricinho. A anciã não pensará duas vezes antes de entregar as gravações com a verdade sobre o assassinato de Ramiro (Juan Alba) às autoridades.

Após cair em desgraça, o noivo de Vânia (Camila Mayrink) será jogado em uma cela apertada na companhia de Leandro (Gabriel Gracindo) e Fonseca (Thierry Figueira). Ele sofrerá nas mãos dos antigos comparsas nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quarta (13).

Ao assistir à notícia sobre a prisão do empresário na televisão, Donatella decidirá jogar tudo para o alto e fazer uma visita ao antagonista de Thiago Rodrigues na detenção. Ela não dará ouvidos aos conselhos de Geovani (Paulo Figueiredo), que orientará a neta a não criar falsas esperanças em relação ao criminoso.

Além da prostituta interpretada por Sthefany Brito, Tobias ainda contará com o apoio de Norma. Apesar de ter entregue o parente para os agentes da lei, a senhora acreditará piamente que o rapaz pode se regenerar –e até mesmo pedir perdão para Poderosa (Day Mesquita),

Em entrevista ao ., Thiago Rodrigues já tinha ressaltado que acredita em uma possível redenção do vilão por meio de um amor verdadeiro. “Eu acho que qualquer pessoa pode se transformar. Não só com amor, mas talvez com uma tragédia pessoal, com um encontro qualquer. As pessoas se transformam com muito pouco”, apontou o galã.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março do ano passado. O folhetim chega ao fim no próximo dia 18 para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

Escondida no matagal perto do posto de gasolina, Poderosa é baleada por policiais. Miguel avisa para Rosa Flor e delegado Jorge, que acabam de chegar ao local do tiroteio, sobre a situação de Poderosa. Miguel entra na caminhonete e vai atrás da amada. Depois de desmaiar, Poderosa acorda ao som dos gritos de Miguel chamando por ela.

Com dificuldade, Poderosa se levanta e vai em direção a ele. Ao se encontrarem, Poderosa pede que Miguel a salve. Furacão avisa Duplex, Hugo e Juliano que acertaram um tiro em Poderosa. No hospital, Miguel pergunta a médico sobre estado de Poderosa. O doutor responde que ela vai precisar de uma cirurgia para retirar bala alojada no fígado.

Na mansão, Dona Norma diz para Tobias que ficou arrasada com o que aconteceu com Poderosa. Revoltado, Tobias indaga como ela pode defender uma assassina. Norma revela saber que foi ele quem matou Ramiro e mostra provas. Jorge e Rosa Flor entram, dando voz de prisão a Tobias por todos seus crimes.

Fernanda, Olimpia e Miguel ficam sabendo da prisão de Tobias. Antônio Junior, com ótimo semblante, volta a casa de Oxente. O rapaz dá um oi para Cindy, que sorri, emocionada. Os dois pedem perdão um para o outro. Rosa Flor chega no hotel em que Leandro está hospedado e lhe dá voz de prisão pelo abuso de Maria Antônia.

