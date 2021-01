Em As Five, Tina faz ‘trisal’, se esbalda em festa e é cancelada na web; entenda · .

Tina (Ana Hikari) foi cancelada nas redes sociais em As Five. No nono episódio da série, a DJ tocou na festa da influencer digital Dani (Sophia Abrahão) e fez um “trisal”, com beijos quentes na moça e no namorado dela, Ariel (Rafa Vitti). Porém, uma foto da protagonista da série só com o rapaz viralizou, e os seguidores do casal famoso começaram a atacar a personagem na web.

O cancelamento aconteceu no capítulo desta quinta-feira (7) do spin-off de Malhação – Viva A Diferença (2017). Chamado de Trabalhar Cansa, o episódio retratou como cada protagonista lida (ou não) com o batente e as responsabilidades da vida profissional.

Tina ficou feliz da vida com o convite para discotecar na festa de aniversário de uma grande influencer digital. Personalidade das redes sociais, a ex-namorada de Anderson (Juan Paiva) é a mais engajada das Five na internet.

Antes mesmo de a comemoração começar, a filha de Mitsuko (Lina Agifu) notou o repentino interesse de Ariel. Porém, deixou de lado a possibilidade de pegação depois que viu o rapaz aos beijos com Dani na pista de dança.

Mas a sorte mudou para a DJ no fim da noite. Após terminar seu show, a amiga de Keyla (Gabriela Medvedovski) decidiu passar no bar antes de ir para casa e foi surpreendida com o flerte de Ariel. Antes de beijá-lo, a DJ perguntou sobre o status de relacionamento dele com a dona da festa.

“A Dani tá com certeza se pegando com alguém na pista, relaxa. Tranquilo”, respondeu o moço. Achando que não estava ultrapassando nenhum limite, Tina caiu nos beijos com Ariel. Mas, no meio da pegação, um convidado tirou uma foto dos dois.

A própria dona da festa também flagrou os amassos e pediu para se juntar: “Sabia que ia gostar dela”, soltou a personagem de Sophia Abrahão, animada com o flerte.

Os três se divertiram, mas Tina sofreu com as consequências do flagra na festa. Na volta pra casa, a DJ descobriu que a foto da pegação com Ariel viralizou e que ela foi apontada como “fura-olho” pelos seguidores dos influenciadores digitais.

O que aconteceu até aqui

Gravada em São Paulo, As Five homenageia a vida urbana paulistana. As protagonistas moram na região central da cidade, e diversos pontos conhecidos da metrópole são vistos na trama, como o Parque do Ibirapuera, e os bairros da Liberdade, Higienópolis e Santa Cecília.

O primeiro episódio do spin-off mostra o encontro das protagonistas no enterro de Mitsuko. A mãe de Tina morreu depois de uma longa batalha contra o câncer, e o grupo de amigas volta a conversar.

No entanto, essa não é a única emoção que já rolou em As Five. Benê descobriu que Guto (Bruno Gadiol) é gay e se mudou para a casa de Lica. Ellen (Heslaine Vieria) está em um relacionamento fadado ao fracasso, e Keyla estacionou na carreira para viver em função de Tonico.

As Five é uma série derivada de Malhação – Viva A Diferença (2017). Os capítulos são disponibilizados às quintas-feiras no Globoplay. Além do resumo dos episódios do spin-off, confira os spoilers do folhetim juvenil que são publicados pelo .

Além de acompanhar as notícias de As Five aqui no site