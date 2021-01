Em bate-papo com Marcos, Weverton avalia possibilidade de vestir a camisa 12 do Palmeiras

Após ser o destaque do Palmeiras no jogo de volta da semifinal da Libertadores, o goleiro Weverton participou de uma live nas redes sociais do ídolo Marcos.

Ao longo do bate-papo, Marcos parabenizou Weverton pela atuação e aproveitou para perguntar se o atleta aceitaria vestir a camisa 12 do Verdão, que foi eternizada após sua aposentadoria.

“Imagina a honra para mim vestir a camisa que você vestiu. Mas cara, você foi monstro demais, dedicou sua vida toda a esse clube. Não foi só uma Libertadores. É muito justo o que fizeram com você, aposentar, ninguém tem mais direito de usar”, explicou Weverton.

Marcos não escondeu que gostaria de ver o atual goleiro do Alviverde com a camisa 12, mas também destacou que seu número, 21, também pode entrar para a história do clube.

“Eu penso o seguinte, vai ser uma escolha sua. Se a gente for campeão da Libertadores, a sua 21 vai ficar eternizada também, mas aí se você pegar a 12 para jogar, vai dar sequência à história dela. A 12 do Palmeiras é legal demais”, destacou o ex-atleta.

Independente da numeração, Weverton tem a possibilidade de se firmar entre ídolos do Palmeiras. Além de finalista da Libertadores, a equipe de Abel Ferreira também joga a decisão da Copa do Brasil e segue viva no Campeonato Brasileiro.