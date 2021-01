Em clima de A Lagoa Azul, Gênesis pinta fruto proibido para evitar mico de Jesus · .

As cenas de nudez de Adão (Carlo Porto) e Eva (Juliana Boller) durante a estreia de Gênesis na terça (19) fizeram o público se lembrar de um dos clássicos da Sessão da Tarde. Além do clima de A Lagoa Azul (1980), a novela da Record também chamou a atenção pela coloração antinatural do fruto proibido. A emissora evitou de todas as maneiras pagar mico como aconteceu no primeiro capítulo de Jesus (2018).

O folhetim de Paula Richard também mostrou a criação do mundo antes de dar um salto temporal para mostrar o nascimento do principal nome do Cristianismo. A produção, no entanto, causou polêmica ao romper com o imaginário popular ao eleger uma manga como a fruta produzida pela Árvore da Ciência do Bem e do Mal no paraíso.

A Bíblia não cita exatamente qual é a fruta da discórdia, mas usa a palavra “pomo” para sugerir o formato parecido com uma maçã, que também poderia ser uma pêra ou um figo. Até o maracujá já foi citado como o alimento que a serpente entregou para Eva, já que era muito popular entre os povos originários da América –durante o século 16, acreditava-se que o continente era o Jardim do Éden.

Renato Cardoso, genro de Edir Macedo e um dos principais nomes da Igreja Universal do Reino de Deus, foi ao Twitter para esclarecer que o fruto azulado foi uma escolha teológica. “Entendeu agora porque não existe nenhum alimento azul?”, revelou o marido de Cristiane Cardoso, que atua como diretora de dramaturgia na Record.

As explicações, no entanto, não impediram brincadeiras com a sequência. “Só fico imaginando a química que botaram nesse fruto para ele ser azul assim”, escreveu Fábio Garcia no Twitter.

“Apocalipse [2017] foi uma novela tão realista. Aí, inventaram de fazer uma […] com Gênesis. Uma iguana, que seria a serpente ainda com pernas, mandando Eva comer uma fruta azul. Big Bang, para mim, parece muito mais realista”, reclamou Carina Borges.

O comportamento do personagem de Carlo Porto em relação a mulher, que foi representada como uma pessoa carente e insegura, também gerou críticas nas redes. “Adão bateu na Eva. Macho escroto já pode ser cancelado”, disse um perfil identificado apenas como Gambazinha.

