Em confronto de líder com lanterna, Bayern goleia Schalke 04 no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique chegou neste domingo à sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Alemão. Em partida da 18ª rodada, os líderes do torneio golearam o lanterna Schalke 04 fora de casa por 4 a 0.

A equipe de Hans Flick foi dona das principais chances de gol desde o apito inicial, e abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Muller aproveitando um cruzamento de Kimmich.

Na segunda etapa, Kimmich voltou a contribuir com uma assistência, aos nove minutos, com Lewandowski finalizando para o gol. Pouco antes do apito final, ainda deu tempo do Bayern marcar duas vezes, com Muller aos 43 e Alaba aos 45.

O resultado deixa o Bayern de Munique na liderança com 42 pontos. Já o Schalke 04 segue na última posição com sete pontos.